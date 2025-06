San Rafael será el primer punto de implementación del sistema provincial de anillos digitales interdepartamentales

La medida fue anunciada por el Gobernador durante su discurso del 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa. El objetivo es cerrar digitalmente el territorio, controlando los movimientos vehiculares con tecnología de punta. Todo el sistema se activará a partir de una denuncia judicial o un llamado al 911, lo que refuerza la importancia de utilizar ese canal como medio de alerta.

El Gobernador Alfredo Cornejo; la vicegobernadora, Hebe Casado; la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, anunciaron el inicio de la implementación del sistema provincial de anillos digitales interdepartamentales en San Rafael.

Los acompañaron el intendente Omar Félix; el director general de Relaciones con la Comunidad de Seguridad, Hernán Amat; el director general de Policías, Marcelo Calipo, y el jefe de la Distrital 2, comisario general Víctor Ballejo.

Se trata del primer territorio donde comenzará a operar esta herramienta tecnológica, anticipada por el mandatario durante su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de mayo.

El objetivo del nuevo sistema es cerrar digitalmente las vías de entrada y salida del Sur provincial, utilizando tecnología de punta para monitorear los movimientos vehiculares y mejorar la capacidad de respuesta ante delitos en curso. Todo el proceso se activará a partir de una denuncia judicial o un llamado al 911, lo que refuerza la importancia de que la ciudadanía utilice ese canal para dar aviso y activar los protocolos correspondientes.

El Gobernador Cornejo explicó que esta incorporación de tecnología responde a una visión moderna y eficiente para abordar el delito. “Las formas tradicionales de combatir la inseguridad están obsoletas. Ese modelo del policía en cada cuadra ya no es viable. No lo hace ningún país del mundo, y menos aún uno con las dificultades económicas que tiene la Argentina”, afirmó el mandatario.

Al respecto, la ministra Rus remarcó que el objetivo es fortalecer el control en los ingresos y egresos de los distintos oasis de la provincia. Señaló: “Hoy estamos dando inicio a una herramienta fundamental para la prevención y el esclarecimiento del delito. Mendoza invierte en seguridad y lo hace con planificación”.

Los primeros dispositivos se están colocando en el Sur provincial, en el departamento de San Rafael, y responden a un análisis previo realizado por la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad en conjunto con la Policía de Mendoza. El relevamiento determinó 12 puntos estratégicos de control interdepartamental, donde se instalarán dos cámaras por sitio.

En esa línea, el mandatario provincial sostuvo que el sistema de anillos interjurisdiccionales que se pone en marcha en San Rafael, con 12 puntos de control dotados de cámaras de alta resolución, forma parte de un plan que busca remplazar la presencia física constante por vigilancia inteligente.

Sobre este punto, explicó que “en muchos países desarrollados no se ve al policía, pero la presencia está. Está en el seguimiento de personas sospechosas, en la detección automática de vehículos robados o en la identificación de rostros gracias a la inteligencia artificial. Eso es exactamente lo que estamos haciendo en Mendoza”.

Las cámaras, distribuidas en accesos estratégicos del departamento, ya están operativas y permiten el reconocimiento de patentes. Según adelantó el Gobernador, se prevé incorporar en el corto plazo tecnología de reconocimiento facial. “Esto no es solo un sistema de cámaras. Es un mecanismo que nos permitirá actuar con mayor eficacia tanto en la prevención como en la represión del delito”, indicó.

Por su parte, Rus agregó que “estas cámaras con inteligencia artificial (IA) permiten el reconocimiento de patentes y otros patrones, lo que potencia no solo la prevención sino también la capacidad de respuesta ante hechos delictivos”. En ese sentido, señaló que ya se registraron buenos resultados en el casco urbano de San Rafael, con intervenciones policiales más efectivas y aportes concretos a investigaciones judiciales.

La funcionaria explicó que esta etapa forma parte de una licitación cercana a $5.900 millones y que tiene sustento legal en una ley aprobada por la Legislatura el año pasado, que habilita la incorporación de tecnologías avanzadas como el reconocimiento facial y la lectura de matrículas. “Queremos una Mendoza vigilada, con custodia inteligente y herramientas que nos permitan enviar un mensaje claro: en la provincia no hay espacio para la impunidad”, afirmó.

La iniciativa en marcha



La infraestructura tecnológica contempla 12 puntos, con dos cámaras cada uno, con control de reconocimiento automático de patentes, distribuidas estratégicamente en las rutas que conectan San Rafael con otros distritos del Sur mendocino. Este equipamiento, potenciado por sistemas de inteligencia artificial, permitirá identificar en tiempo real vehículos con pedidos de secuestro o medidas judiciales vigentes, y estará vinculado tanto al 911 como a la red de cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

Desde el 1 de enero hasta la fecha, ya se han realizado 7.124.013 de lecturas de patentes en esta región con cámaras ya instaladas en intersecciones estratégicas, lo que refleja el nivel de cobertura y la capacidad operativa que tendrá el nuevo esquema.

La articulación entre los anillos digitales y el 911 permitirá respuesta inmediata ante denuncias de robos vehiculares u otros delitos. Cuando una persona se comunique con el 911 y reporte un hecho, el sistema se activará de forma automática: se iniciará la búsqueda del vehículo tanto dentro del territorio como en los puntos de ingreso y egreso, lo que permitirá a las fuerzas de seguridad establecer si el rodado permanece en la zona o ha intentado salir.

El proyecto de anillos digitales interdepartamentales continuará su desarrollo en otros municipios de la provincia, como parte de la estrategia integral de seguridad que impulsa el Gobierno de Mendoza.

Otras medidas contra el delito



El Gobernador Cornejo destacó otras políticas complementarias que el Ejecutivo está desarrollando, como la ampliación del Banco de Datos Genéticos. “Estamos implementando una modificación legal que nos permite registrar, con una meta de 4.000 incorporaciones mensuales, los perfiles de personas en conflicto con la ley. Ya tenemos entre 90.000 y 91.000 casos registrados y eso nos ha permitido esclarecer delitos gravísimos como homicidios y abusos. Una muestra de ADN en la escena del crimen es una prueba indubitable”, subrayó.

El Gobernador también valoró el rol de los municipios en esta estrategia. “Invitamos al intendente porque entendemos que, si bien los municipios no tienen competencia directa en seguridad, sí son actores relevantes. Estamos avanzando con centros de monitoreo en distintos departamentos y alentamos a que se sumen con sistemas de alarmas comunitarias que optimizan la capacidad de respuesta del 911”, remarcó.

Finalmente, reconoció la insistencia de la vicegobernadora Hebe Casado para que San Rafael fuera el primer departamento en implementar este sistema: “Siempre ha mostrado una preocupación constante por la seguridad de toda la provincia y especialmente por la de su ciudad. Por eso queríamos hacer este anuncio aquí y poner en valor este paso fundamental en nuestro plan de seguridad”.

El rol de la Justicia en la seguridad



El Gobernador explicó que, si bien la seguridad es responsabilidad del Estado provincial, también es “corresponsabilidad de la Justicia”. En este sentido, señaló que “la Justicia tiene muchísimo que ver con la seguridad, fundamentalmente la Justicia Penal”.

Cornejo aclaró que no busca hacer una crítica generalizada, porque consideró que “la verdad es que hay jueces y fiscales que están actuando muy bien en todos los ámbitos de la provincia. Pero hay algunos en particular que no lo están haciendo bien”.

En ese marco, mencionó el caso del magistrado Sebastián Sarmiento, contra quien se ha presentado un pedido de Jury de Enjuiciamiento. Para graficar sus conceptos, Cornejo explicó que “este juez ha liberado muchas personas que después cometieron delitos muy violentos. Uno de los casos más graves ocurrió aquí, en San Rafael, con una menor víctima de violencia sexual”, detalló.

También hizo referencia a irregularidades en el Ministerio Público, apuntando a la fiscal de Malargüe Andrea Lorente. Sobre esta funcionaria judicial, el mandatario fue contundente al señalar que “tiene un montón de causas pisadas, no investiga y no entendemos por qué no se ha promovido aún su jury o no ha renunciado”.

Además, Cornejo criticó el funcionamiento de las audiencias judiciales al señalar que “en el nuevo sistema acusatorio que pusimos en marcha, los jueces no hacen audiencias por la tarde y eso afecta directamente casos de flagrancia, donde la policía detiene a alguien en el momento del delito pero no se lo puede condenar rápidamente por falta de audiencias”.

El mandatario también ironizó sobre una reciente capacitación judicial en una investigación en el impacto del sueño en la toma de decisiones judiciales: “Ayer y anteayer, hubo un curso para jueces sobre cómo afecta la falta de sueño en sus decisiones. Parece una tomada de pelo. Menos mal que solo asistieron cinco jueces penales”.

Sobre este punto, la ministra Rus señaló que “lo que dijo bien el Gobernador es una obviedad, aunque tenga base científica, que el sueño influye en el rendimiento. Pero a mí, más que las horas de sueño, me preocupan las horas de realidad de algunos jueces”, expresó.

En esa línea, subrayó la importancia de que quienes imparten justicia estén empapados de los hechos concretos y de las demandas ciudadanas. Es más, señaló que el Ministerio de Seguridad convive diariamente con la urgencia de la inseguridad y con los perfiles de quienes cometen delitos.

“Nosotros tenemos el conocimiento directo de los casos, sabemos quiénes son las personas que detenemos, qué trayectoria tienen, cómo se comportan. Por eso necesitamos un complemento efectivo por parte de la Justicia”, afirmó Rus.

En ese marco, cuestionó decisiones judiciales que otorgan beneficios a personas con informes técnicos desfavorables. “Hay casos en los que los propios organismos técnicos advierten que una persona no comprende la gravedad del hecho cometido y, aun así, recibe beneficios. Eso es un condicionante serio, porque puede volver a cometer un hecho violento”, advirtió.

Rus insistió en que la Justicia debe tener en cuenta estos perfiles al momento de dictar condenas o evaluar reducciones de pena. “Lo que pedimos es una Justicia que no solo contemple el descanso como cualquier trabajador, sino que entienda las ansias de justicia que tiene la ciudadanía, que son las mismas que tiene el Ministerio de Seguridad”, concluyó.

Por otro lado, el mandatario anticipó que evalúan iniciativas legislativas para reforzar el sistema de flagrancia y reclamó mayor compromiso institucional. “La Justicia debe contribuir decididamente con la seguridad”, afirmó.

Sobre el rol de la Justicia Federal en el combate al narcotráfico, Cornejo fue categórico al decir que “deja mucho que desear en el narcomenudeo. Tienen muy pocos casos, y la mayoría son trabajados con nuestra Policía. No los trabaja la Policía Federal”.

Finalmente, sobre este tema, hizo una apelación directa: “No lo podemos hacer solos. Necesitamos colaboración municipal y, sobre todo, una contribución mucho más activa de la Justicia”.