Preocupa en el Gobierno que la recuperación económica no rebote en la recaudación provincial

El funcionario explicó que, si bien este año registra un crecimiento del 2,6% en los recursos coparticipables desde enero a mayo, la comparación es engañosa porque fue un «mal año base» . Es que en el mismo período del año pasado, las provincias no percibieron recursos por el Impuesto a las Ganancias, por lo que se dio una caída del 7,5% con respecto al 2023.

Llevándolo a números concretos, en 2024 la Provincia perdió “dos masas salariales” en coparticipación, que al día de hoy representan $220.000 millones. “ Este año esperábamos recuperar una masa salarial y no vamos a llegar ”, se lamentó el ministro.

Alineados, a pesar de los reclamos

Uno de los principales reclamos de las provincias a la Nación es por la coparticipación de los impuestos a los combustibles líquidos. De hecho es el tributo que más creció durante este año, mientras que IVA permaneció “planchado” y Ganancias en baja. En los primeros cinco meses, Combustibles superó el 100% de recaudación.

Monitoreo de recaudación nacional del mes de mayo. Gentileza

En el Gobierno resaltan que la pérdida de coparticipación no afecta de la misma forma a todas las provincias, ya que Mendoza está en el lote de provincias que cuenta con recursos propios, junto a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, entre otras. A diferencia de otras que son muy dependientes de los recursos nacionales como El Chaco, Formosa y Tierra del Fuego.

Esto tampoco es un indicio de confrontación política o no con el Gobierno nacional. Fayad explicó que “no es una discusión egoísta, de mirar nuestra caja y ver si nos va bien o mal”.

“Compartimos grandes aspectos del rumbo del país con la gestión nacional. Algunas no, como obra pública claramente, pero el orden fiscal y la desregulación, son cosas que la provincia viene haciendo hace mucho tiempo y el gobierno nacional comenzó a hacerlo de manera muy exitosa. El apoyo nuestro es a que el plan funcione, a que Argentina crezca y que Mendoza acompañe ese crecimiento”, sostuvo.

Empate en los impuestos provinciales

En el Gobierno advierten que la recaudación provincial marcha en “términos reales empatados, es decir, cero” comparado al mismo período del año 2024. El ministro Fayad consideró que hay diferentes comportamientos de los tributos, a pesar de la preponderancia que tiene Ingresos Brutos.

Sin arriesgar índices concretos, porque el informe de Hacienda se elabora de forma trimestral, a mediados de junio se observa un cuadro similar al tramo enero-marzo, admitió el ministro.

Ingresos Brutos presenta una disminución del 4% (en el primer trimestre fue -5%). “De ese 4% abajo, 3 puntos son por decisiones de políticas tributarias, es decir, disminuciones de la carga tributaria, sea de alícuotas o de consideración de base imponible. Es decir, es el componente buena noticia de la caída de los impuestos”, analizó Fayad.

Y agregó que el punto de caída se debe al cambio de consumo de la población, lo cual da un pantallazo de la situación económica. “Antes la gente consumía más en el supermercado, el comercio de barrio, restaurantes y hoteles; ahora está más dirigido a los bienes durables”, sostuvo Fayad.

Por el lado del Impuesto Automotor, la recaudación se mantiene “un poco por arriba” (en el primer trimestre fue 15%) debido a una reducción de la mora. Y el Impuesto Inmobiliario particularmente sigue “bastante arriba” (55% registró a principios de año), por la incorporación de 18 millones de metros cuadrados a la base impositiva.

A la vez, aclaró que los descuentos de hasta un 35% para contribuyentes cumplidores en impuestos patrimoniales, que fueron oficializados recientemente, ya habían sido aprobados con la ley impositiva en la Legislatura. Se trató de una publicación extemporánea del decreto respectivo. «No aparecieron descuentos nuevos«, aclaró.

En el caso de Sellos, indicó que «viene muy bien por el aumento del crédito. Si bien los contratos hipotecarios y los que van al sector productivo no, pero el resto de los contratos financieros pagan Sellos y ha crecido bastante”.

Mientras que las Regalías siguen a la baja porque el barril de petróleo se mide en dólares y hubo una “apreciación real”, que sí se le saca la inflación, “viene cayendo”, consideró.

Conclusiones de Hacienda

Entonces, la foto general presenta una leve caída en Ingresos Brutos, al igual que en Regalías. Mientras que impuesto Inmobiliario crece “fuerte”, Sellos mantiene un porcentaje alto y Automotor tiene un tímido crecimiento. “Todo junto da empate contra la inflación”, aseguró Fayad.

Y luego completó su análisis a nivel general: “Este es el año para recuperar, empatar es perder. Porque nosotros estamos muy abajo. El año pasado fue muy malo, en copa y en recaudación”.

“Entonces, este es un año en el que la economía va a crecer y salvo la caída de Ingresos Brutos, que es deliberada porque nosotros estamos bajándolo, si no se recupera la copa, este año va a ser empate y no nos vamos a recuperar. Perdimos 3 a 0 de visitante y no sirve empatar”, concluyó el ministro Fayad.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/politica/preocupa-el-gobierno-que-la-recuperacion-economica-no-rebote-la-recaudacion-provincial-n5951904#google_vignette