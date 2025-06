Mendoza reafirma su compromiso con la integridad y la transparencia en una jornada organizada por Emesa

El Gobernador Alfredo Cornejo participó en la apertura de la segunda entrega de Compliance e Integridad. En el encuentro se propuso un espacio de trabajo y reflexión sobre buenas prácticas en ética corporativa, transparencia y responsabilidad empresarial.

Con la presencia del Gobernador Alfredo Cornejo y del gerente general de Emesa, Mauricio Pinti Clop, se dio inicio a la Segunda Jornada de Compliance e Integridad, organizada por la Empresa Mendocina de Energía.

Además, estuvieron presentes la vicegobernadora Hebe Casado; el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente; la presidente del EPRE, Andrea Molia, y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi. Precisamente este último entregó una carta de integrantes de la Legislatura, que declaró de interés la jornada mencionada.

El encuentro, que se desarrolla este jueves en el Hotel Hilton de Guaymallén, propone un espacio de trabajo y reflexión sobre buenas prácticas en ética corporativa, transparencia y responsabilidad empresarial.

“Está la máxima autoridad de la provincia presente en estas jornadas porque creemos en esta forma de administrar empresas y en esta forma de administrar lo público”, señaló Cornejo, y destacó la necesidad de que la Argentina se alinee con las prácticas que se utilizan en el mundo.

Consideró que “es útil ir alineándose con todos estos procedimientos que se están usando en otras partes del mundo y, por ende, la Argentina no debe quedarse atrás”. En ese marco, celebró el compromiso del ámbito académico con estos temas y valoró la articulación con la provincia al señalar que “hay una comunidad académica comprometida, estudiantes, profesores, especialistas. Creemos que ese es el camino”.

Además, resaltó el trabajo realizado por Emesa y consideró que se ha transformado en una empresa que da mejor infraestructura y servicios en materia de energía: “Lo ha hecho y hace con eficiencia”. En ese sentido, anunció que se obtuvo una nueva certificación internacional y felicitó al equipo que trabaja en la empresa por la última certificación lograda, la ISO 37301. “Es un gran avance para esa empresa y también para nosotros”, afirmó Cornejo.

Al referirse al desarrollo energético, el Gobernador recalcó la importancia de la inversión privada y del rol articulador de la empresa, al señalar: “Hemos logrado duplicar la capacidad instalada en este tiempo. Para la gestión que viene, vamos a alcanzar los 1.000 megas de energía solar con inversiones privadas, donde Emesa ha puesto los proyectos, pero ha logrado con su influencia que tengamos esta capacidad”.

Finalmente, Cornejo hizo un repaso histórico y celebró la recuperación del protagonismo energético de Mendoza: “Nuestra provincia era productora de energía en el siglo pasado, tenía superávit, producía más de lo que consumía. Lo perdimos al principio del siglo y hoy lo hemos recuperado nuevamente”. Y, dirigiéndose a la ciudadanía, señaló: “Queremos hacer saber a los mendocinos que se puede trabajar con eficacia, consiguiendo objetivos y con transparencia, como se muestra en esto que describo”.

En otro tramo de su exposición, destacó las mejoras de la Provincia en materia de institucionalidad y rendición de cuentas. Aseguró que Mendoza ha tenido numerosos avances en materia de transparencia en todo este tiempo y destacó que Mendoza no solo cuenta con la Ley de Ética Pública y una oficina específica, sino que “se cumplen esos procedimientos tal como los marca la ley”.

Añadió que existe un esfuerzo permanente dentro de la administración pública para rendir cuentas y garantizar el acceso a la información. “Los procedimientos están disponibles, son abiertos, y si bien la mayoría de la ciudadanía no tiene interés en acceder, los actores protagonistas del sistema y quienes abusan de ese derecho tienen permanentemente la posibilidad de hacerlo, incluso con mecanismos mucho más abiertos que en cualquier otra provincia argentina”, afirmó.

También puso en valor la vigencia de la Ley de Ficha Limpia, una normativa impulsada en Mendoza que impide ser candidato a personas con condena en primera instancia. “Todavía no es ley a nivel nacional ni hay legislación similar en otras provincias, mientras que en nuestra provincia está en plena ejecución y ya se aplicó en dos elecciones, dejando fuera de competencia a candidatos que no cumplían con los requisitos por tener condenas, no necesariamente contra la administración pública. Cualquier condena”, remarcó.

En ese mismo sentido, resaltó la implementación de la Ley de Extinción de Dominio y dijo que “todas las causas de corrupción que han sido comprobadas terminan con el decomiso de los bienes obtenidos y su subasta pública. Como pasó con una casa en un barrio privado de Guaymallén, del exintendente de ese departamento. No hay extinción de dominio en ningún otro lugar del país con ejecución efectiva. En Mendoza sí”, dijo Cornejo.

Antes de finalizar, el Gobernador destacó que detrás de cada acción hay planificación y voluntad política. Al respecto, aseguró que “en Mendoza no se improvisa, hay un plan de lucha contra la corrupción”, afirmó.

Cornejo consideró que la coyuntura nacional exige responsabilidad institucional. Es más, remarcó que la Argentina precisa un crecimiento económico, “pero con normas claras y procedimientos correctos”.

En ese marco, valoró el aporte de espacios de discusión como las jornadas desarrolladas: “Estas jornadas vienen a contribuir a lo que necesita Mendoza, no solo a lo que necesita Emesa como líder del sistema de energía, sino también a cómo una empresa pública puede cumplir a rajatabla sus procedimientos y transmitir al sector privado sus experiencias”.

Por su parte el gerente general de Emesa, Mauricio Pinti Clop, destacó la relevancia institucional del evento y agradeció especialmente la presencia del Gobernador, de autoridades provinciales y del equipo del Ministerio de Energía y Ambiente. “Es clave contar con el respaldo de las máximas autoridades de la provincia para avanzar en políticas públicas que promuevan la integridad y la transparencia”, expresó. También valoró el trabajo conjunto con el equipo de Emesa y con los participantes.

Pinti Clop hizo hincapié en el proceso que viene llevando adelante la empresa en materia de ética corporativa: “El cumplimiento no es una cuestión de protocolos, es una cultura de trabajo. Es hacer las cosas bien desde el primer momento, generar confianza con nuestros equipos, con nuestros socios, con la ciudadanía y con el Estado del que formamos parte”. En esa línea, resaltó los avances concretos de la empresa pública: “La certificación del sistema de cumplimiento bajo la norma ISO 37301 no es un punto de partida, es el resultado de una estrategia sostenida y de una convicción profunda”.

El funcionario mencionó, además, los distintos instrumentos que Emesa ha implementado para consolidar un modelo de gestión basado en la integridad: la aplicación de la Ley 9070 de Acceso a la Información Pública, la designación de un funcionario garante de cumplimiento, la elaboración de reportes de sustentabilidad y el uso de herramientas internas como el sistema de gestión alineado a la Ley 1721. “Cada uno de estos elementos habla de que es posible gestionar con integridad, incluso y especialmente desde el Estado”, sostuvo.

Finalmente, llamó a valorar estos espacios como instancias de aprendizaje colectivo: “Esta jornada no es un formalismo. Es una oportunidad para inspirarnos, compartir experiencias y desafiarnos a seguir mejorando”. Y cerró con una reflexión sobre el rol estratégico de las empresas públicas en el desarrollo: “La transparencia no es un eslogan, es una condición para sostener en el tiempo proyectos complejos, atraer inversiones de largo plazo y construir relaciones comerciales sólidas”.

Acerca de Compliace

El término compliance significa “cumplimiento” y se refiere al conjunto de normas, procedimientos y buenas prácticas que las organizaciones adoptan para garantizar su actuación conforme a las leyes y principios éticos.

Su implementación busca, principalmente, prevenir delitos corporativos como el fraude, el lavado de dinero, la corrupción o la competencia desleal.

Desde 2018, Emesa implementa su propio Sistema de Integridad, siguiendo los lineamientos de la Ley 27401 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Esta estructura incluye una serie de políticas internas —como el Código de Ética y Conducta Empresarial, la Política de Cumplimiento, el sistema de compras y contrataciones y la certificación de calidad bajo norma ISO 9001—, que conforman un blindaje anticorrupción.

Esta jornada pone el foco en la formación y sensibilización de los actores involucrados, con el objetivo de fortalecer el conocimiento de las obligaciones éticas y legales, como también en la mejora continua del sistema de cumplimiento.

Entre los instrumentos clave del modelo de integridad de Emesa se destaca la Línea de Ética, un canal confidencial y seguro que permite a empleados, terceros y al público en general realizar consultas, comentarios o denuncias de manera anónima. Este canal es administrado por una consultora externa independiente, lo que garantiza transparencia e imparcialidad en el tratamiento de cada caso.

A través de iniciativas como esta jornada, el Gobierno de Mendoza y Emesa continúan promoviendo una gestión basada en valores, legalidad y rendición de cuentas, en línea con los estándares internacionales más exigentes.