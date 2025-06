El 2025 será un año de enorme despliegue geográfico para Los Pumas. A lo largo de trece partidos oficiales, el seleccionado argentino recorrerá más de 90.000 kilómetros y pisará estadios de altísima jerarquía tanto dentro como fuera del país.

Desde La Plata hasta Edimburgo, desde Córdoba hasta Sídney, el equipo conducido por Felipe Contepomi será protagonista en cinco sedes nacionales y ocho internacionales, en un calendario que atraviesa cuatro continentes.

En territorio argentino, el recorrido comenzará en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en La Plata, el 5 de julio frente a Inglaterra. Moderno y multifuncional, con capacidad para 32.500 personas, es una de las joyas arquitectónicas del país desde su reinauguración en 2019.

El 12 de julio, el segundo test ante los ingleses se disputará en el Estadio Bicentenario de San Juan, con más de 35.000 ubicaciones y una tradición consolidada como sede de rugby internacional. Será el segundo de los dos enfrentamientos frente al seleccionado de “La Rosa”.

Una semana después, el 19 de julio, Los Pumas visitarán nuevamente el norte del país: el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta será la sede del enfrentamiento ante Uruguay. Con capacidad para más de 20.000 espectadores, este recinto vuelve a ser parte del calendario Puma luego de su última participación en 2022.

El 16 de agosto, el seleccionado regresará tras once años al Mario Alberto Kempes de Córdoba, un gigante de 57.000 personas que recibirá el primero de los dos duelos ante los All Blacks. Marcará el regreso del seleccionado a la provincia mediterránea tras once años.

El cierre del tramo local será el 23 de agosto en el Estadio José Amalfitani, donde el equipo nacional recibirá nuevamente a Nueva Zelanda, en uno de los escenarios más emblemáticos para el rugby argentino.

En el exterior, la gira ya comenzó con un golpe histórico en el Aviva Stadium de Dublín, donde Los Pumas vencieron por primera vez a los British & Irish Lions. Este estadio, inaugurado en 2010 y con capacidad para 51.700 personas, es un ícono del rugby europeo.

Luego, vendrán dos escalas australianas: el Queensland Country Bank Stadium de Townsville, un recinto moderno de 25.455 ubicaciones ubicado en la costa noroeste, y el Aussie Stadium (Allianz) de Sídney, con 42.500 butacas y una historia ligada a los grandes torneos del hemisferio sur.

El 27 de septiembre, Los Pumas visitarán el Kings Park Stadium de Durban, Sudáfrica, un templo ovalado con capacidad para 52.000 personas conocido como “The Shark Tank”.

Una semana después, el 4 de octubre, Argentina hará de local frente a los “Springboks” en Twickenham, Londres, por cuestiones organizativas: el estadio más emblemático del rugby inglés, con más de 82.000 asientos, será por segunda vez en el año sede de Los Pumas, que volverán a ese campo también el 23 de noviembre para enfrentar a Inglaterra.

La gira de fin de año incluirá además tres estadios de peso histórico: el Principality Stadium de Cardiff, con 74.500 lugares, que recibirá el duelo ante Gales el 9 de noviembre; el Murrayfield de Edimburgo, un clásico escocés con 67.800 ubicaciones que será sede del choque ante Escocia el 16; y nuevamente Twickenham, para cerrar la temporada.

Cada uno de estos estadios representa una historia, un desafío y una oportunidad. Los Pumas no solo competirán contra los mejores equipos del mundo, sino que lo harán en los escenarios más prestigiosos del rugby global. Será un recorrido geográfico y simbólico, que consolidará el crecimiento del seleccionado argentino en la elite del rugby internacional.

Fuente:https://noticiasargentinas.com/deportes/los-13-estadios-donde-jugaran-los-pumas-este-ano_a685d8665bf10bd48347b1566