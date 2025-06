Logran validar a nivel atómico un fármaco innovador contra el síndrome urémico hemolítico

Con el uso de microscopía electrónica criogénica (crio-EM), técnica de resolución atómica por la que Dubochet, Frank y Henderson recibieron el Nobel de Química en 2017, investigadores del CONICET estudiaron el fármaco INM004 desarrollado por la empresa argentina Inmunova, que ya superó las fases 1 y 2 de ensayos clínicos, comenzó la fase 3 en Argentina y será evaluado en ocho países europeos.

Para llevar adelante este avance se requirió el apoyo de centros internacionales dado que la crio-EM es una tecnología que aún no está disponible en el país. “Gracias a la colaboración con instituciones en Estados Unidos y España pudimos acceder a la infraestructura necesaria”, afirma Otero quien destaca en particular el apoyo del laboratorio de Mario Borgnia, situado en el Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental que depende de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

