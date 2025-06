La Libertad Avanza impone más condiciones para el acuerdo electoral con Alfredo Cornejo en Mendoza

Las diversas fuentes de peso consultadas por LA NACIÓN dan cuentas de reuniones, llamados y posibles acercamientos entre los dos líderes en pugna, tras el controversial congreso extraordinario del partido: el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri. Esto significa hoy dos escenarios que van tomando fuerza: ir juntos en los comicios nacionales de octubre y desdoblar las elecciones provinciales, para 2026, con el objetivo de seguir discutiendo más adelante los cargos provinciales. De igual forma puede darse un acuerdo total de unificación para octubre o, por el contrario, un quiebre definitivo.

Así las cosas, todo indica que comenzaron a bajarse las directivas nacionales, por orden de la Casa Rosada. Esto es, el partido de Javier Milei presiona con una jugada: avanzar sólo con su nombre en las listas en todo el país, y Mendoza no sería la excepción, con la posibilidad de que Petri o algún dirigente de su línea interna sea el candidato a diputado nacional. Pero, lo que más llama la atención, según aseguraron a LA NACION, es que la boleta llevaría la denominación de La Libertad Avanza sin mencionar a Cambia Mendoza, el frente que Cornejo supo construir. De esta manera, indican, se firme o no el pacto electoral entre ambos partidos así como se haga o no la unificación del cronograma, la lista a legisladores nacionales será encabezada por los libertarios.

“Si Cornejo acepta desdoblar las elecciones provinciales, se ve más cerca el acuerdo en octubre; sino todo perfila más difícil. La lista a diputados nacionales será liderada por La Libertad Avanza, con su nombre, sin la mención de Cambia Mendoza”, explicó un dirigente de peso del oficialismo tras la consulta de LA NACIÓN, que sigue de cerca por estas horas cada una de las negociaciones. De esta manera, serían muy pocas las chances del cornejismo para encabezar la boleta nacional. Sí, está previsto que en el resto de la nómina aparezcan nombres destacados, como puede ser algún actual legislador radical o algún ministro provincial. Ya suenan algunos nombres como la diputada nacional Pamela Verasay y los ministros Tadeo García Zalazar y Rodolfo Vargas Arizu, de Educación y Producción, respectivamente.

“Queda pendiente el debate por lo provincial y departamental, por eso, lo mejor sería cerrar el acuerdo para lo nacional en octubre, y seguir discutiendo luego lo local, para 2026, con escenario de PASO y generales. Si se desdobla todo será más fácil”, sumó otra fuente consultada por LA NACIÓN, atenta a la presión que impondrá también el petrismo en los lugares de todas las listas locales. “Que Cornejo abra las listas provinciales y departamentales, y garantice los lugares que sacaríamos en caso de ir separados. Mínimo para empezar a hablar”, reclaman desde las filas mileístas.

Desde el oficialismo provincial, entre la preocupación y la expectativa por lo que se definirá, entienden que todavía hay algún margen de negociación, incluso con el nombre que llevará la papeleta en caso de acordar para los comicios de octubre. “Veo difícil que Cornejo acepte quedar afuera del nombre, esto de que la boleta sólo se llame LLA. Es más, está muy cerrado el tema pero se está intentando convencer a los libertarios de que el frente sea denominado Avanza Mendoza. De todas maneras, parece que ya tomaron todos la medida de colorante violeta”, expresó a este diario, hasta con cierta ironía, un importante referente del radicalismo mendocino, con especial interés en el proceso electoral.

Así, por estas horas, crece la presión de las fuerzas del cielo en medio de la explosiva interna radical en la provincia cuyana, sabiendo el peso que tuvo Petri en las PASO a gobernador en el 2023 contra Cornejo o la sorpresiva performance de Milei, con más del 70% de los votos en el balotaje.

“Lo ideal sería que el nombre de la lista lleve algo de Cambia Mendoza, que sea una elección unificada total y que Petri no baje como candidato. Ahí sería un alivio para todos, sin afectar a nadie en particular. Tenemos un temor real en el radicalismo si las elecciones provinciales se pasan para el 2026: el crecimiento de un voto opositor a Cambia Mendoza, como ya dicen algunos sondeos”, confió otra fuente radical, que pidió reserva total.