El primer fin de semana largo de junio termina con baja ocupación hotelera y poco movimiento de turistas en Mendoza. En promedio, las reservas no superaron el 50%, aunque el número no sorprende para un sector que ya anticipaba una caída durante estas fechas.

Por su parte, si bien la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Ciudad (Cecitys) informó que el 65% de los comercios abriría sus puertas, gran parte de los locales del microcentro permanecieron cerrados durante la mañana del lunes.

“La ocupación en promedio ronda el 45% – 50%. Este fin de semana que pasó y el que viene no son muy representativos, no hay mucho movimiento nacional e internacional. Sí hay movimiento, pero para los hoteleros no hacen diferencia dentro de lo que es el mes completo“, señaló Marcelo Rosental, presidente de la Cámara Hotelera de Mendoza.

En este línea, el titular de la Cecitys, Adrián Alín, remarcó que el turismo no traccionó este fin de semana largo, en el que ni el Día del Padre ayudó a mejorar las ventas.

“El consumo para la fecha bajó un 20% en relación al año pasado. En esta oportunidad el ticket promedio fue de $40.000. Seguimos poniendo esperanzas y esperamos que esto mejore“, indicó.

Turismo en “stand by”

Los feriantes del Parque General San Martín también reflejan el poco movimiento turístico registrado durante estos días. Ubicados frente a la Fuente de los Continentes los días viernes, sábados, domingos y feriados, los comerciantes manifestaron que las ventas vienen en caída desde Semana Santa.

“Hubo brasileros, pero compran poco. Usan una aplicación que nosotros no tenemos y andan con poco efectivo. De todas maneras hubo poco movimiento este fin de semana. El fin de semana anterior se vendió mejor que éste“, expresó Ignacia, que tiene un puesto en el paseo.

Guillermo, otro comerciante del Parque, coincidió con su colega y manifestó que hubo muy poco movimiento y afirmó que desde su experiencia, la situación mejora la primera semana de las vacaciones de invierno.

“Estoy hace cuatro años acá. Desde Semana Santa las ventas caen y recién repuntan en las vacaciones de invierno. Los feriados en esta época son muy tranquilos. A veces uno se vuelve sin vender“, aseguró.

Lo que viene

Marcelo Reynoso, director de Desarrollo Turístico e Innovación, confirmó que las reservas hoteleras promediaron el 50% durante este fin de semana largo, pero anticipó que para el feriado de este viernes el número sería superior.

“Este fin de semana hubo una buena performance en el Gran Mendoza. Lo vemos aceptable en vista de lo que suele ser mayo y junio. Para el próximo fin de semana hay una proyección del 60%. Por ahí este finde por el Día del Padre la gente prefirió quedarse en casa“, desarrolló el funcionario en diálogo con Canal 9.

Además, afirmó que el número sería aún mayor de cara a las vacaciones de invierno, en donde hay una proyección de reservas que alcanza el 70%. En este sentido, resaltó las nevadas en cordillera, que favorecerían el turismo en la provincia.

