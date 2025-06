La próxima semana tendrá solo tres días laborales para la mayoría de los argentinos. Si bien muchos ven el feriado del lunes 16 y el del viernes 20 como una oportunidad para realizar una escapada, las reservas caen en Mendoza y desde el sector plantean un panorama complejo.

Además, aseguran que la provincia ha tenido un deterioro de su posicionamiento como destino de nieve, mientras se suma otro factor: la gente buscando precios.

“Las reservas están muy tranquilas. Solo tenemos una cabaña reservada para el doble finde largo“, mencionó Carina, dueña de unas casas de montaña en Potrerillos.

También, las tarifas pueden ser onerosas, por lo que los turistas y hasta los propios mendocinos buscan precios. Sin embargo, esto puede generar inconvenientes como productos o servicios que son los esperados.

“La gente busca precios y por ahí se encuentra con estafas o servicios que no son los que había en las fotos. Nosotros estamos con valores del verano, no los hemos podido subir. Pero nos ha subido un 300% la luz y 500% el gas; son todas subas y si yo no pongo el precio actual, cuesta. Está bastante complicado“, aseguró Carina.

Qué pasará en la temporada de nieve

En San Rafael, la ocupación hotelera no supera el 50%, aunque esperan que el porcentaje crezca durante el fin de semana del 20 de junio.

“Los fines de semana largos de otoño hemos estado en un 50%, pero el 20 de junio esperamos estar un poco más arriba por el arranque de la temporada de nieve. Aunque nuestro departamento no tiene directamente, estamos muy cerca y somos una alternativa muy atractiva que combina naturaleza, lagos, ríos y bodegas con el producto nieve“, comentó Fabio Sat, empresario en turismo y expresidente de la Cámara de Turismo en San Rafael.

Por su parte, Diego Stortini, vicepresidente de la Federación Económica Mendoza (FEM), planteó que Mendoza ha perdido su posicionamiento como destino de nieve, por lo que adelanta una contracción de la oferta.

“La provincia ha tenido un deterioro muy fuerte de su posicionamiento como destino de nieve y se suma un contexto macroeconómico que es complejo. Todo esto generará una contracción muy fuerte de la oferta. Esto quiere decir cese de trabajos, cierre de gastronomía y en algunos casos menos actividad“, concluyó el empresario.

