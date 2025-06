¿Desplante? Tras una discusión a los gritos, la CGT definió que no se sumará a la marcha por Cristina

Lo de las condiciones un síntoma de cómo está el vínculo de la CGT con el kirchnerismo. Los sindicalistas definieron que no irían al PJ porque no sabían cómo serían recibidos.

«Hay ahí una guardia petroriana que nos generaba sospechas de cómo íbamos a ser tratados. Por ahí, por seguridad, nosotros hubiéramos tenido que ir con algunos muchachos para que estuvieran con nosotros y no se sabe cómo terminaba», justificó un dirigente de la mesa chica cegetista.

Ahí la CGT comunicó que no se sumará a la marcha a Plaza de Mayo en apoyo a Cristina de este miércoles.

Según las fuentes, otros dirigentes dijeron: « La CGT no es la Gendarmería de Cristina».

Como ejemplo de esto pusieron la foto que se difundió de Cristina reunida en su departamento de Constitución el viernes pasado con Pablo Moyano. El hijo mayor del jefe camionero no está más en la CGT y fue relegado en el sindicato de su padre.

La CGT sí dio libertad de acción a los gremios que quieran movilizarse. Pero los únicos que marcharían son los sindicatos identificados con el kirchnerismo. «La mayoría de los gremios no va a ir, salvo los K, esa es la verdad», dijeron desde la cúpula cegetista.

La decisión de no marchar habría dejado mal parados a algunos jefes cegetista que ambicionan estar en las boletas del peronismo en las elecciones de octubre.

Comunicado

El comunicado es para solidarizarse con la ex presidenta. Pero lo interesante es lo que no dice con todas las letras: que no participarán de esa eventual marcha.