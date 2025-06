Cuánto necesita una familia para superar la línea de pobreza

La polémica sobre los ingresos necesarios requeridos por una familia para superar la línea de pobreza surgió a raíz del debate televisivo que mantuvo la diputada libertaria con dos residentes del Hospital Garrahan. «Lo estoy diciendo acá para que no hagan operaciones», explicó Santillán a la hora de dar los datos erróneos.

Según los datos de abril 2025, una familia tipo de 4 integrantes requiere de $1.110.063 para superar la línea de pobreza.

La CBT está compuesta por un conjunto de alimentos para la supervivencia mensual de un adulto, a los que se agregan una canasta de bienes y servicios. Sin embargo, cabe destacar que dentro de este análisis quedan por fuera, por ejemplo, gastos de vital importancia como los el pago del alquiler y el mantenimiento de servicios de una vivienda.

El valor de la CBT aumentó en el último año un 34%. Cabe recordar que el INDEC aún tiene pendiente la implementación de las nuevas canastas con las que se medirá la inflación y el costo de los bienes y servicios esenciales.

El cruce de una diputada libertaria con dos residentes del Hospital Garrahan

Más allá de la polémica por los datos del INDEC, durante el debate en TN Santillán también desestimó el reclamo de los residentes del Hospital Garrahan desde un inicio y disparó: «¿Ustedes se quejaban en el kirchnerismo que no llegaban a la canasta básica?”.

Durante la discusión, una de las residentes intentó esquivar el planteo sobre la grieta política y respondió: “En este momento el kirchnerismo no está, no está gobernando por decisión de la población. En este momento las personas que se tienen que hacer cargo de nuestra situación es el Ministerio de Salud de la Nación, porque ellos quisieron ocupar ese cargo”.

“¿Usted podría vivir con 797.000 pesos? Nosotros somos médicos, tenemos una matrícula, damos el cuerpo todos los días. Trabajamos de lunes a viernes, ocho horas”, denunció María Belen Mansilla, profesional del centro de salud pediátrico.

Más adelante, Santillán buscó justificarse con los números que dio el vocero presidencial Manuel Adorni sobre la cantidad de trabajadores administrativos que tiene el Garrahan. «Le pediría al Gobierno que por favor ponga mucha lupa en esos gastos administrativos que no tienen que ser, que no sabemos de dónde salen y que son. Es 953 personas sobre 478”, expresó la diputada.

Pero el debate dado por Santillán se basa – nuevamente – en una premisa falsa difundida por el Gobierno. Según datos de 2024 del Departamento de Estadística del hospital, el 68% de los trabajadores del hospital (3.190) forman parte del nivel asistencial – es decir, aquel que requiere estar en contacto con los pacientes-, mientras que el personal administrativo está compuesto por 473 personas, no 953 como denunció Adorni.

Por último, Mansilla se refirió a la oferta que realizó el Gobierno para los trabajadores del Hospital: «¿Un bono no remunerativo le parece acorde? Nosotros estamos de acuerdo con un aumento que impacte en nuestro recibo de sueldo, como seguramente el impacto en su recibo de sueldo. Yo hoy no puedo alquilar con 800.000 pesos y no es el sueldo que corresponde ni para mis compañeros ni para mí».

Fuente:https://www.ambito.com/economia/cuanto-necesita-una-familia-superar-la-linea-pobreza-n6152875