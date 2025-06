¿Cómo funciona la gravedad?

Es importante saber que la aceleración es independiente de la masa del cuerpo que cae. Si yo quiero acelerar algo que es muy grande tengo que hacer mucha fuerza, si tengo que acelerar algo que es más pequeño tengo que hacer menos fuerza, pero la aceleración es la misma. Esto es lo que demostró Galileo cuando se subió a la torre de Pisa y tiró bolas de metal con diferentes masas para demostrar que el tiempo de descenso es independiente de la masa del objeto que cae porque la aceleración provocada por la fuerza de gravedad es la misma. Si te preguntas por qué no dejó caer plumas u hojas de árbol, la explicación es que no lo hizo para no tener que preocuparse además del efecto del rozamiento.