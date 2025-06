. Cinco cuadros de la trastienda de la política mendocina, que vibra camino a las elecciones legislativas 2025.

Remezones en la gestión de Petri

Los radicales mendocinos impusieron esta semana un «impasse» en la batalla interna que iniciaron durante el congreso del 31 de mayo y que tuvo como protagonistas a Alfredo Cornejo y Luis Petri, ni más de menos.

En el cornejismo apuestan al consenso para la elaboración de las listas de candidatos de las próximas elecciones. Si no hubiera acuerdo, para que no se produjera una implosión partidaria, sólo les quedaría a los radicales la opción de elegir de nuevo en una interna a los congresales. El congreso es el organismo que votará la o las listas, pero Petri no lo considera representativo de la relación de fuerzas con Cornejo, porque sólo controla el 20% de sus integrantes.

Luis Petri: «Esta maqueta le salió a todos los argentinos 14 millones de dólares». X / @luispetri

Mientras esto sigue en veremos, la semana que terminó tuvo al ministro de Defensa concentrado en sus problemas de gestión. Debió remplazar otra vez al titular del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). La obra social de los militares tiene graves problemas financieros y ya pasaron por allí Oscar Sagás y Roberto Fiocchi.

Tras la ida de Fiocchi, Petri designó a una contadora mendocina, Betina Surballe, quien llega con muy buenos antecedentes de una entidad relacionada a la obra social: el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

«La promovieron al IOSFA por su capacidad, le va a ir bien», dicen en el petrismo. Pero los cornejistas más ácidos hacen hincapié en los problemas del ministro de Milei e insisten en la venenosa frase que tiraron hace apenas una semana en esta sección para descalificar al adversario interno: «No gestionó en la puta vida».

¿Hebe es Tom Hanks?

La interminable novela de la alianza entre el radicalismo mendocino y La Libertad Avanza se nutre, por estos días, de capítulos menores. En este sentido, la visita a Mendoza del titular de ARCA, el polifuncional Juan Pazo, y del vicejefe de gabinete Lisandro Catalán; para la firma de la adhesión de Mendoza al plan para sacar los dólares del colchón, sirvió de marco para una módica «foto política», en época de escasez de postales valiosas para el futuro de la relación.

Así fue que en el balcón del cuarto piso de la Casa de Gobierno coincidieron Cornejo, Pazo y Catalán. Participaron también otros tres funcionarios nacionales: Andrés Velis, director General de Aduanas; y Agustín Rojo y Guido Baistrocchi, subdirector y asesor de ARCA, respectivamente.

El gobernador Alfredo Cornejo, la vice Hebe Casado, el diputado nacional Facundo Correa Llano y varios delegados del Gobierno nacional, durante una visita a la Casa de Gobierno.

A ellos se sumaron los créditos locales del mileismo, la vicegobernadora Hebe Casado; y el presidente de La Libertad Avanza Mendoza, Facundo Correa Llano. Al margen de lo que pueda aportar esta foto al proyecto político común del oficialismo y la Casa Rosada, hubo quienes se detuvieron en la mininovela de Correa Llano y Casado, entre quienes extrañamente no termina de fluir algún tipo de diálogo.

De hecho, tal como contó Los Andes, Casado preguntó cuándo Correa Llano le va a recibir la ficha de afiliación a LLA, tras su salida del PRO, pero el legislador nacional no respondió. «La vicegobernadora está varada, es Tom Hanks en La Terminal», señaló con malicia un radical, en referencia a la recordada película de Steven Spielberg sobre un refugiado iraní que se vio obligado a vivir durante años en un aeropuerto porque no lo dejaban entrar a Estados Unidos.

Silencio en la Corte por el fallo de Cristina

Los ministros de la Corte provincial hicieron un rotundo silencio respecto del fallo que condenó a Cristina Kirchner a cumplir en forma efectiva la pena de cárcel de 6 años que le dictaron en 2022 por corrupción.

La gama de excusas para permanecer callados fue diversa. Aunque difícilmente tengan una intervención jurisdiccional, hubo algunos para los que primó la necesidad de no comprometer alguna opinión que los pueda condicionar en el futuro.

La ex presidenta Cristina Kirchner se reunió hoy en su domicilio con referentes de Derechos Humanos y dirigentes del peronismo tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena en su contra a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad. NA / Damián Dopacio

Protegido por los códigos del off, uno de los ministros se animó a calificar de «hito» el fallo y se explayó en algunas consideraciones de apoyo a sus pares de la Corte nacional. Pero fue la excepción.

Otro integrante del alto tribunal mendocino directamente «clavó el visto» en su celular ante la consulta periodística y el que más sorprendió fue uno que dijo que directamente no conocía los detalles de la pieza judicial. «Estuve con mucha actividad y no pude leer el fallo», aseguró.

Anabel y Moreno: la invitación menos esperada

Anabel Fernández Sagasti pasó por el programa del youtuber Tomás Rebord (canal Blender) para analizar la condena de Cristina Kirchner y cómo se reorganiza el peronismo a nivel nacional, en su momento más crítico.

En esa mesa participaron dirigentes de diferentes espacios, que confluyeron horas antes en la reunión amplia del peronismo en el PJ nacional, incluido el polémico Guillermo Moreno (Principios y Valores),

El exfuncionario que fue condenado por manipular los datos del Indec en la gestión kirchnerista, ganó terreno en los canales de streaming y las redes sociales por sus irrupciones bizarras, defendiendo a ultranza «la doctrina peronista» a diferencia del «progresismo» de sectores como La Cámpora. De hecho, muchos de los males del peronismo, se los endilga a esas expresiones.

Pero el contexto de «unidad» parece que saltó todas esas diferencias y Anabel aprovechó al personaje viral que es Moreno, por estos días. Después del programa se filmó con el exsecretario de Comercio K para invitar a la militancia mendocina a que viaje a Buenos Aires, para la marcha hacia Comodoro Py que se realizará el próximo miércoles.

«Estamos acá con Guillermo y queremos invitar a toda la militancia peronista que vengan a bancar a Cristina el miércoles«, dijo la senadora para darle paso a Moreno.

Y Moreno lanzó una invitación particular, lejos del lenguaje progre del kirchnerismo, más bien medio machirulo: «El movimiento peronista, los varones del peronismo, siempre cuidan a sus mujeres. Si son viudas y encima las meten presas, los varones acá estamos«.

