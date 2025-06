Boca no obró el milagro, pero sí un papelón internacional: su excursión por el Mundial terminó de la peor manera

No parecía ser la tarde. Zeballos, la carta que Russo había guardado como apuesta final, no lograba terminar las jugadas y, para colmo, tuvo que salir lesionado. Todo parecía salir mal, pero hubo un momento de esperanza: a los 25 minutos, en el séptimo tiro de esquina para Boca, Di Lollo se elevó en el área, su cabezazo dio en el palo y, tras rebotar en el arquero Garrow, la pelota terminó entrando. Los jugadores no lo gritaron: fueron directo a buscarla. El equipo intentaba acelerar, pero el cuerpo también pasaba factura. Aunque el ritmo era más bajo que en los partidos anteriores, jugar a las dos de la tarde, con 35 grados y un sol fuerte, se hacía sentir. Encima, justo después del gol, cuando Boca más empujaba, el partido se paró para la pausa de hidratación. Los grifos se encendieron para enfriar el césped, que era un fuego, y el equipo frenó el envión. Un parate lógico, sí, pero inoportuno. Así y todo, Boca lució cansado, algo lento, con las ideas nubladas. Le costó encontrar precisión, claridad, sorpresa. En todo el primer tiempo pateó 19 veces, pero apenas tres fueron al arco. En ningún momento se llevó a los neozelandeses por delante.