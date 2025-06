Baja la inflación: ¿Qué pasa con el crecimiento?

Un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea advirtió que la perforación de la inflación del 2% podría aportar a un escenario de desinflación junto con el esquema de bandas cambiarias. El jueves el Indec anunció que en mayor los precios aumentaron 1,5% y fue el número más bajo de los últimos cinco años. Esta buena noticia no responde los interrogantes que continúan abiertos en torno a la acumulación de reservas y bajas adicionales de riesgo país.

Desde el Ieral expresaron que en este contexto la situación política importa, pero no es lo más determinante. El análisis agregó que la economía parece perder dinamismo las reformas urgentes (laboral, impositiva) necesarias para pasar a crecer sobre nuevas bases, todavía no tienen fecha cierta de materialización. La cuestión política importa, pero esto no tiene que ver solo con el grado de acompañamiento de los votantes a los dirigentes identificados con los cepos; también son relevantes las alianzas y el programa que el oficialismo sea capaz de forjar.

