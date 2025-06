A pesar de los dólares, hay confianza en el Gobierno para superar el test

El acuerdo –que llega a US$20.000 millones en 48 meses– sirvió para recapitalizar el Banco Central (BCRA) y salir del cepo cambiario gracias a un adelanto inmediato ya recibido de US$12.000 millones.

En el Ministerio de Economía confían –más allá de que el mercado calcula que no cumplieron con las metas de acumulación de reservas netas previstas para este período– que el sobrecumplimiento de los objetivos fiscales y monetarios, además de la baja de la inflación y el crecimiento de la economía, servirán para que el directorio del Fondo –el que toma la decisión final– apruebe un nuevo desembolso de US$2000 millones que estaba previsto para este mes.

“Es un game changer”, afirman en el Palacio de Hacienda sobre la vuelta al mercado con el Bonte 30, el bono que se suscribe en dólares, pero se paga en pesos. “Ellos pensaban que íbamos a poder salir recién el año que viene”, confiaron cerca del ministro de Economía, Luis Caputo. En el quinto piso esperan no tener que recurrir a un waiver –un perdón– por el incumplimiento de la meta de reservas. Más allá de eso, no dramatizarían esa posibilidad, ya que consideran que la clave es volver al mercado voluntario bajando el riesgo país y el sostenimiento del superávit.

“Está todo bien con el Fondo. Estamos muy tranquilos. Los US$1500 millones del Bonte 30 ayudaron. Esas no son ‘reservas prestadas’, como dicen algunos. Son reales, porque es una emisión en pesos”, estiman. “Además, entraron los US$2000 del repo. Y, sobre todo, ven que viene muy sólido el crecimiento y la baja en la inflación, que no deja de sorprenderlos”, dicen cerca del ministro Caputo.

Con el excedente de las colocaciones que hizo el Tesoro, cuentan, se compró deuda del BCRA, por lo que el pasivo bruto no sube. “En el balance, te aumentan las reservas y bajan los títulos públicos”, explican. Una fuente al tanto de las negociaciones con el FMI espera que se sumen US$1000 millones por mes por esta vía y dijo que la meta de reservas, en rigor, no es necesaria porque el tipo de cambio flota y porque, con superávit, se compran dólares para pagar deuda.

“Estamos sobrecumplidos”, dijo sobre los objetivos fiscal y monetario que estableció el Fondo.

El organismo confirmó que una misión técnica del FMI encabezada por Bikas Joshi llegó este martes a Buenos Aires como parte de las discusiones por la primera revisión en el marco del EFF. LA NACION consultó sobre la agenda de la misión, pero no hubo precisiones.

Javier Milei, Kristalina Georgieva y Luis Caputo

La meta de reservas

Según cálculos de Empiria, las reservas netas al 31 de diciembre de 2024 eran –US$2350 millones, mientras que al inicio del programa llegaban a –US$8213 millones luego de, por lo menos, dos meses de incertidumbre sobre el esquema cambiario que reemplazaría al crawling peg mensual. Al 13 de junio, fecha prevista para la primera revisión, llegaban a –US$6031 millones. Los dólares faltantes para cumplir con la meta eran US$4680 millones, según la consultora. Las reservas brutas, informó el BCRA, llegaron a los US$41.218 millones.

“El Gobierno ha elegido darle prioridad a la consolidación de la estabilidad. Con el lanzamiento del programa del 11 de abril se puso en evidencia la resistencia oficial a emitir pesos, aun con contrapartida de dólares, pese a efectos colaterales como el endurecimiento de las condiciones crediticias y, por esa vía, algún freno adicional en el nivel de actividad”, escribió el economista del Ieral Jorge Vasconcelos en la previa de la llegada del Fondo Monetario al país.

“De ese modo, recuperar reservas propias del BCRA y lograr bajas adicionales de riesgo país pasó a ser un flanco débil del programa y ahora se evalúa el alcance que pueda tener la captura de divisas a través de la emisión de deuda en pesos. Con el riesgo país en torno a los 680 puntos, los contornos de la economía de cara a 2026 y 2027 seguirán plateando interrogantes, pero, desde el punto de vista oficial, lo que vale es que la inflación de mayo haya marcado el 1,5% mensual y en junio pueda ubicarse en torno al 2%, pensando en el resultado de las elecciones [legislativas de medio término]. En función del mediano plazo, se necesita llevar la prima de riesgo país por debajo de los 500 puntos y, si con los resultados electorales de septiembre y octubre no alcanza, habrá que pensar en un ‘Plan B’”, estimó el economista, que calcula las reservas actualmente en -US$7300 millones.

Vasconcelos afirma que el incumplimiento no hace “descarrilar” el programa y que, cuando algunos supuestos no se cumplen, el Gobierno apuesta al pragmatismo y, aunque no lo admite, corrige. Menciona entonces las medidas anunciadas en la segunda semana de junio, cuando se aclaró que el Tesoro compraría reservas dentro de la banda de flotación y se profundizó el modelo de acumular reservas con los Bonte 30 –a una tasa de 26,6%–, el repo y la apertura de una ventanilla de “operaciones especiales” en el mercado cambiario, “destinada a ingresar dólares que formen parte de créditos y/o inversiones por números que superen un determinado piso”.