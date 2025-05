Temporada de poda en Mendoza: solo están autorizados municipios, Vialidad, Irrigación y empresas eléctricas

La temporada se extiende hasta el 31 de agosto. El Ministerio de Energía y Ambiente recuerda que la poda responsable es fundamental para conservar un arbolado urbano seguro, sano y adaptado al entorno. Las personas individuales no tienen competencia legal para hacerlo y eso está multado por ley.

Desde el 2 de mayo y hasta el 31 de agosto rige en toda la provincia la temporada de poda ordinaria, cuyo objetivo es realizar tareas de mantenimiento y conducción del arbolado público para preservar los ejemplares y evitar interferencias con la infraestructura urbana y los servicios esenciales.

Las tareas están exclusivamente a cargo de personal autorizado de las municipalidades y de las empresas eléctricas habilitadas, quienes deben contar con el permiso correspondiente para intervenir sobre el arbolado en la vía pública, con supervisión de un ingeniero agrónomo o forestal.

¿Qué se poda y por qué?

La poda ordinaria se enfoca en eliminar ramas que interfieren con:

• Señales viales

• Luminarias

• Semáforos

• Carteles

• Techos y cableado aéreo

“El objetivo es guiar el desarrollo del árbol para que conviva adecuadamente con el entorno urbano. Para realizar esta labor, se exige el uso de herramientas apropiadas y la supervisión de un ingeniero agrónomo o forestal, quien debe garantizar que las prácticas se realicen conforme a los criterios técnicos establecidos”, señaló el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.

Solo con autorización oficial

Están habilitados a realizar estas tareas únicamente los municipios, Vialidad, Irrigación y las empresas eléctricas que hayan tramitado la autorización correspondiente. La intervención de personas físicas no autorizadas está expresamente prohibida y sujeta a sanciones.

“Las personas individuales no deben tocar el árbol. No tienen competencia legal para hacerlo y eso está multado por ley. Esta es una época clave en la que se forma al árbol para que no interfiera con los servicios públicos. Es importante entender que esto es parte de los servicios, no una complicación”, agregó Haudet.

Una práctica esencial para un arbolado sano

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente se promueven prácticas sostenibles que garanticen la protección del patrimonio natural de Mendoza. La poda responsable es una herramienta fundamental para conservar un arbolado urbano seguro, sano y adaptado al entorno.

Ante cualquier duda, consulta o denuncia sobre intervenciones no autorizadas, se recomienda comunicarse con el municipio correspondiente o con la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque