Luis Caputo defendió su plan: «Nos va a dar mayor recaudación» para «bajar más rápidamente los impuestos»

“Estamos no solo no poniendo más pesos en el mercado, sino retirando, porque tenemos superávit. Entonces, si la cantidad de pesos baja y la cantidad de dólares sube, se produce la dolarización endógena de la que habla el presidente ”, comentó. Ese, aseguró, es el foco de las nuevas medidas. “Los dólares los podés usar para lo que quieras. Estamos en un esquema de competencia de monedas. Ya está implementado el sistema de tarjeta de débito en dólares”, señaló.

La suba de los umbrales

Por su parte, el titular de ARCA, Juan Pazo, dio algunos detalles de cómo funcionará la suba de los umbrales de los diferentes regímenes de información. “Hasta $50 millones por mes, no va a haber intercambio de información con ARCA. El organismo no va a tener los consumos personales de la gente”, destacó. “Pero también estamos generando un nuevo régimen simplificado de Ganancias, donde no te vamos a mirar más ni los consumos ni el incremento patrimonial. Nos vamos a enfocar en la facturación y en los gastos deducibles. Quiere decir que podés gastar lo que quieras. Si adherís a este régimen, no te vamos a mirar el pasado”, aseguró Pazo.

Por otro lado, el titular de ARCA aclaró que la suba de los umbrales comenzará a regir desde este mismo viernes. En paralelo, recordó, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para garantizar a quienes adhieran al régimen que “no van a poder ser perseguidos en el futuro”. “Vamos a enviar también un proyecto para elevar los umbrales de la ley penal tributaria y vamos a disminuir los plazos de prescripción. No te van a poder ir a perseguir diez años para atrás», apuntó.

Respuesta a las críticas del plan

Ante las críticas recibidas por parte de la oposición (plantean que la desregulación favorecerá al narcotráfico y a otras maniobras ilegales), los funcionarios elaboraron una respuesta conjunta. “Tenemos que generar un sistema que sea lo suficientemente atractivo para que los ciudadanos vuelvan a contribuir en el sistema formal. Entendemos que con lo que hicimos hasta ahora, tener un exceso de regulaciones, nos fue pésimo”, afirmó Pazo.

También se mostró de acuerdo Silvina Rivarola, directora del Banco Central. “Hasta ahora, con todo el marco de excesiva reglamentación que tuvimos, no hubo buenos resultados. Se trabajó mucho para no caer en la lista gris de GAFI. Eso, con un marco regulatorio que ahogaba a todo el mundo”, enfatizó. “Lejos de alentar al narcotráfico, estas medidas acotan la posibilidad de que se desarrollen actividades ilegales”, concluyó.

