Lionel Messi al rescate de Inter Miami: golazo de tiro libre y asistencia de caño ante Philadelphia

Inter Miami rescató un punto en su visita a Philadelphia Union, líder de la Conferencia del Este de la Major League Soccer (MLS). Terminó 3-3 luego de estar 3-1 abajo a los 41 minutos del segundo tiempo. Lionel Messi, de tiro libre, acudió al rescate y consiguió el descuento, 2-3. Y poco después, un caño del rosarino devino asistencia al venezolano Telasco Segovia, que anotó un gran gol para el empate final. El 3-3 alivia una sangría de resultados: de los últimos siete encuentros, Inter Miami habían perdido cinco. Y pareció que la tendencia negativa continuaría este sábado.

Porque al equipo de Florida no le alcanza un Messi en cuentagotas y un Luis Suárez cada vez más desconectado del juego. Precisa una revolución, un cambio rotundo y, sobre todo, abrir los ojos a la hora de defender, su punto débil.

El primer gol de Philadelphia, por caso, llegó a la salida de un córner. Nadie marcó a Quinn Sullivan, pese a una advertencia de Suárez a sus compañeros. El estadounidense recibió la pelota, calibró la mira y definió al segundo palo. Nada que hacer para Oscar Ustari, el arquero argentino que hizo lo que pudo para mantener a su equipo a tiro.

Para Messi el compromiso en Filadelfia era un dolor de cabeza hasta que el propio Leo explotó a los 41 minutos de la mitad final. Chris Szagola – FR170982 AP

¿Y Messi? Demasiado errático en los pases –falló tres en un minuto en el primer período–, no tuvo velocidad para ir hacia adelante ni compañeros que se le ofrecieran para descargar. No pesó en el partido salvo en contadísimas ocasiones, como un intento de gol olímpico y un contragolpe que terminó en un tanto de Segovia anulado a instancias de un árbitro asistente. Eso, por supuesto, antes de esos nueve minutos finales en los que resultó decisivo.

El capitán argentino debió salir de su zona de influencia por la marca de los rivales. Y recibió casi siempre en la mitad de la cancha, lejos de donde se definen los partidos. Su primer remate al arco se dio recién a los 32 minutos. Y se trató del único tiro que Inter Miami acertó a la meta. Los otros tres intentos terminaron afuera.

Y eso que el visitante dominó la posesión (58% en la primera parte). El problema para los dirigidos por Javier Mascherano es que, pese a contar con talentosos –Messi, Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets– no supo qué hacer con el balón. No le salió casi nada de lo que intentó. No fue punzante con los laterales ni supo cómo sacarse de encima a los duros defensores locales.

El único remate del capitán en el primer tiempo fue desde fuera del área y contenido por el arquero de Philadelphia, Andrew Rick. SCOTT TAETSCH – GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Para colmo, los de camiseta rosa marcaron pésimamente en las pelotas cruzadas. En una de ellas, Philadelphia consiguió la segunda diferencia de la noche: Gonzalo Luján erró el despeje, la pelota le quedó al israelí Tai Baribo y el máximo goleador de la MLS definió alto, inalcanzable para Ustari. Fue un castigo a la impericia defensiva de los de Fort Lauderdale, que mostraron demasiadas flaquezas en el juego aéreo.

Inter Miami tampoco encuentra revulsivos en el banco de suplentes. Mascherano debió hacer ingresar a Federico Redondo en lugar del lesionado Yannick Bright. Las Garzas ganaron juego y perdieron marca con el futbolista formado en Argentinos Juniors. Ese buen primer pase del hijo de Fernando Redondo tampoco logró adelantar al conjunto en la cancha ni hacerlo más ofensivo. Lo del volante, como lo de todo el equipo, fue intrascendente.

En la segunda parte Inter volvió a fallar en defensa. Dejó libre al máximo goleador de la liga, Taribo, y volvió a sufrir en la red. Quedó dos goles abajo por errores en su última línea –Ustari no puede con todo– y careció de frescura en ataque para igualar. La presión con la que llegó al encuentro lo obligaba a más que intentar el empate: debía ganar.

El golazo de tiro libre de Lionel Messi

Pero Inter no fluye. Le cuesta horrores atacar con triangulaciones ofensivas, pases al espacio y desequilibrio individual. Controlados Messi y Suárez, rara vez aparece un compañero. Lo hizo Tadeo Allende ingresando como 9 tras un buen centro de Jordi Alba, y estableció un 1-2. La Pulga, a los 41 y estando 1-3 su equipo, le dio vida con un precioso tiro libre que él mismo había generado. Fue el sexto tanto del astro rosarino en la temporada.

En los minutos finales Inter fue hacia adelante como nunca en el partido. Más empuje que inteligencia; más voluntad que ideas. Dejó atrás la cautela y se transformó, por instantes, en ese conjunto voraz que alguna vez supo ser. Reclamó un penal por una acción contra Suárez. Recibió una tarjeta amarilla a Redondo que pudo teñirse de rojo por un codazo. Se acordó tarde de procurar con ímpetu el gol. Pudo pasar a perder por 4-2 a raíz de una jugada de Jovan Lukic que dio en un palo.

El gol del empate de Telasco Segovia

Sin embargo, Messi tiró un caño inverosímil que se convirtió en una asistencia a Segovia. El venezolano sacó un gran remate que terminó en la red de Philadelphia. El empate puede ser demasiado premio para Messi y compañía. Mascherano y el resto del cuerpo técnico de Inter celebraron la conquista como si fuera un gol en el Mundial de Clubes, el gran objetivo de la franquicia. Pero el tanto sirvió, apenas, para empatar. Con lo último y frente a Philadelphia Union. Por cómo venían los de camiseta rosa, no es poco. Mirado con optimismo, puede ser la plataforma que necesitaban para relanzarse.