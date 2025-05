La Garrafa en tu Barrio: cronograma del 19 al 24 de mayo

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

El programa La Garrafa en tu Barrio visitará los 18 departamentos.

Los precios de la Garrafa de 10 kg son:

$6.500 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

$6.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

$7.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

$7.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

$8.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

$9.000 en los departamentos de Malargüe, General Alvear y San Rafael.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en este caso, si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI de la persona que retira en su lugar.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 12 al 17 de mayo

Lunes 19

Guaymallén

El Bermejo: Delegación Municipal El Bermejo. Avellaneda 4254. A las 9.30.

Belgrano: CCT 6-202. Cristóbal Colón 1890. A las 11.30.

Belgrano: Barrio San Francisco de Asís. Manzana: B, casa: 23. A las 13.

Las Heras

El Algarrobal: SUM. La Esperanza. Manzana: 3, casa: 2. A las 9.30.

El Algarrobal: Barrio Unión y Progreso. Entrada a barrio. A las 10.30.

El Borbollón: SUM. Capitán Gutiérrez. Paso Hondo 3200. A las 11.30.

General Alvear

Ciudad: El Desvío. Biblioteca. A las 9.

Ciudad: Barrio El Parque. SUM. Calle San Juan y Santiago Median. A las 10.45.

Maipú

Chachingo: Barrio Las Campanas. Entrada a barrio. A las 9.30.

Chachingo: Escuela 1-328 José Álvarez. Ruta Provincial 12, kilómetro 7535. A las 10.30.

Barrancas: Ruta Provincial 14, kilómetro 10990. El Jume. A las 11.30.

Barrancas: Unión Vecinal El Alto. Calle El Alto s/n. A las 12.30.

Santa Rosa

La Dormida: Barrio Parrales Mendocinos. A las 9.

La Dormida: Boulevard Remo Falciani. A las 10.

La Dormida: Paraje: Gobernador Civit. Frente a Escuela Carlos Galigniana Segura. A las 11.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.

Ciudad: Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40, kilómetro 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.30.

Martes 20

Guaymallén

Jesús Nazareno: Barrio INKA. Plaza Melchora Lemos. Bulevar Los Ceibos y Río Salada. A las 9.30.

Jesús Nazareno: Barrio Los Pinos. Subdelegación Jesús Nazareno. Cerro Catedral 5755. A las 10.15.

San Francisco del Monte: Barrio Higueritas. Plaza. Las Azucenas y Los Lirios. A las 12.

Las Cañas: Barrio Santa Elvira. Charcas y Cadetes Chilenos. A las 12.30.

Dorrego: Plaza Moisés Lebensohn. Adolfo Calle y Miller. A las 13.

Godoy Cruz

Tortugas: Polideportivo Filippini. Roca y Zizzias. A las 9.

Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 10.

Tortugas: Polideportivo Los Peregrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.

Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 12.

Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 13.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Delegación Municipal Uspallata. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 9.

Polvaredas: Destacamento Policial. A las 10.30.

Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 11.30.

Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 12.30.

Luján

Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a cancha de fútbol. A las 9.

Perdriel: Arizu y Güemes. A las 10.

Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección calles Juan José del Valle y 20 de Junio. A las 10.30.

Junín

Barriales: Delegación Municipal. A las 10.

Barriales: Barrio Sismo 28. A las 11.

San Rafael

Goudge: Escuela 1-134 Triunvirato. A las 9.

Tupungato

Gualtallary: Calle La Vencedora. A 200 metros de Bodega Altus. A las 10.

La Paz

Las Colonias: 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.

La Menta: Casa Noemí Frías. A las 11.

La Menta: Refugio frente a pasarela. A las 11.15.

La Menta: Refugio Zabala. A las 11.30.

Miércoles 21

Maipú

Rodeo del Medio: El Pedregal. Unión Vecinal “Nicolás Serpa”. Calle Nicolás Serpa a 200 metros de ruta 20. A las 9.30.

Colonia Bombal: Barrio Obreros Rurales. Manzana: A. Lote: 16. Espacio Verde. A las 10.15.

Colonia Bombal: Calle Saavedra. Espacio Verde. A las 11.

Las Heras

El Resguardo: CEDRyS 18. San Martín y Emilio Coni. A las 9.30.

El Resguardo: Gimnasio 3. Amigorena y Abel Zapata. A las 10.30

Panquehua: CEDRyS 10. Chiclana y Esquina Pública. A las 11.30.

Tunuyán

La Puntilla: Escuela José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A la 9.30.

Ciudad: Delegación Provincial de Vialidad. 25 de Noviembre s/n. A las 11.

La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 12.30.

San Rafael

La Llave: Escuela 1.138 Saturnino de la Reta. A las 9.

Goudge: Paraje: Aguaditas. Escuela 1-442 Colonizador Vicente López. A las 10.30.

Luján

Ugarteche: Ruta Provincial 15. Calle Pública 10. Kilómetro 39. A las 9.30.

Ugarteche: Ruta Provincial 16, Kilómetro 1. Lateral Sur y calle La Estación. A las 10.30.

San Martín

Ingeniero Giagnoni: Calle Formosa s/n. A las 9.

Alto Verde: Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 10.

Alto Verde: Callejón Villa Laura. Ingreso. A las 11.

Alto Verde: Barrio Fátima. Manzana: B, casa: 1. A las 12.

Alto Verde: Barrio La Florida. Ingreso a barrio. A las 13.

Guaymallén

La Primavera: Club La Primavera. Bauzá y Rufino Ortega. A las 9.30.

Puente de Hierro: Barrio Jardín Tulumaya. Unión Vecinal. Manzana: C, casa: 4. A las 11.15. Puente de Hierro: Roque Saénz Peña 14244. A las 12.

Puente de Hierro: Barrio Grilli Sur. Manzana: H, casa: 11. A las 13.

General Alvear

Ciudad: Barrio Los Ranqueles. SUM. Calle Norma Maya. A las 9.

Ciudad: Barrio Costa del Atuel. SUM. A las 10.45.

Jueves 22

Guaymallén

Buena Nueva: Tirasso y Triunvitaro. A las 9.30

Buena Nueva: Barrio Las Viñas. Plaza. A las 10.45.

El Bermejo: Barrio Nueva Alborada. Manzana: G, casa: 14. A las 11.15.

Belgrano: Gomensoro y Santiago Araujo. A las 12.45.

Godoy Cruz

Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesoportamia. A las 9.

Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 10.

Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaron Mendoza 25 s/n. A las 12.

Villa del Parque: Union Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 13.

Junín

La Colonia: Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

Luján

Perdriel: Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.

Perdriel: Barrio Viña Costa Flores. Manzana: D, casa: 9. A las 10.

Perdriel: Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.

San Carlos

Eugenio Bustos: Paraje: El Cepillo. Barrio Renacer. A las 10.

Eugenio Bustos: Calle El Indio. Predio Notamadera. A las 10.30.

Eugenio Bustos: Calle Cobos y Libertad. A las 11.30.

Tupungato

La Arboleda. Localidad: Dubois. Lote La Estacada. A las 10.

Lavalle

Costa de Araujo: Barrio Cuyum. A las 9.

Costa de Araujo: Centro de Jubilados Heriberto Devoto. A las 9.30.

Costa de Araujo: Plaza Barrio Cuyum. A las 10.

Costa de Araujo: Calle Garibaldi frente a Corralón Municipal. A las 10.30.

Costa de Araujo: Calle Eva Perón y Circunvalación. Casa de María Santana. A las 11.

Costa de Araujo: Barrio Fuerza Nueva. Manzana: C, casa: 21. A las 11.30.

Costa de Araujo: Calle Urquiza y Morón. A las 12.

San Rafael

Cuadro Benegas: Paraje: Los Coroneles. A las 9.

Cuadro Benegas: Escuela 4-102 Antonio Buttini. A las 10.

Cuadro Bengas: Paraje: El Vencedor. Escuela 1-341 Dr. Luis Dellepiani. A las 12.

Viernes 23

Godoy Cruz

Trapiche: Barrio Ruiseñor. Dique Los Nihuiles y Aguaribay. A las 9.30.

Trapiche: Barrio Urundel. Cancha Bustamante. A las 10.

Villa Hipódromo: La Quebrada. Martín Coronado y Carrizal. A las 10.30.

Villa del Parque: Vistalba y Potrerillos. A las 11.

Las Heras

El Plumerillo: C.I.C. El Plumerillo. Cornelio Moyano y Lisandro Moyano. A las 9.30.

El Resguardo: Barrio Estación Espejo. CEDRyS 5. Armada Argentina y Emilio Civit. A las 11.30.

Lavalle

El Plumero: Barrio El Plumero. A las 9.

La Bajada: Barrio La Bajada. Plaza. A las 9.20.

La Bajada: Barrio Norte Argentino. A las 10. El Carmen: Barrio El Carmen. A las 10.30

San Rafael

El Nihuil: Playón. A las 10.

Rivadavia

La Central : Escuela 1-549 Eusebio Blanco. A las 8.30.

La Central: Mini Terminal. A las 9.

El Mirador: Barrio Bermejo. A las 9.30.

El Mirador: Barrio Cooperativa. A las 10.30.

El Mirador: Localidad Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 11.

General Alvear

Alvear Oeste: La Marzolin. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. A las 9.

Ciudad: Poste de Hierro. Ruta 143 Sur. Escuela Lagomaggiore. A las 10.45.

San Martín

Chapanay. Plaza Martina de Chapanay. A las 10.

Montecaseros: Delegación Municipal A las 11.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad: Paraje: La Junta. SUM. A las 8.30.

Ciudad: Barrio Carbometal. Ejército de los Andes 2000. A las 9.

Maipú

El Pedregal: Barrio 25 de Mayo y barrio 23 de Agosto. La Variante. A las 9:30.

El Pedregal: Barrio 25 de Julio. Calle 4 y cancha de fútbol. A las 11.

El Pedregal: Barrios: Pedro Varela. 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de Fútbol. Calle Necochea. A las 12.30.

Sábado 24

Junín

Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10.

Ciudad: Carril Centro y Calle Martínez. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal de Abajo: Barrio Ruca Mana. Presidente Quintana 3777. A las 9.15.

El Algarrobal. Feria de El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Rivadavia

La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 8.30.

La Libertad: Plaza 17 de agosto. A las 9.

Medrano: Delegación Municipal. A las 10.

Tunuyán

Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9.30

Villa Seca: Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 11.

El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 12.30.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2

Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.

Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. A las 10.

Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.

Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.