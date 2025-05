Hot Sale: consejos útiles para comprar de forma segura

El Ministerio de Seguridad y Justicia brinda una serie de recomendaciones para prevenir fraudes y proteger los datos personales durante las compras por internet.

El Hot Sale, uno de los eventos más esperados por los compradores en línea, trae consigo grandes descuentos, pero también aumenta los riesgos de estafas. En este contexto, el Ministerio de Seguridad y Justicia brinda una serie de recomendaciones para que los consumidores puedan disfrutar de una experiencia segura, evitando caer en fraudes cibernéticos.

Uno de los primeros consejos es ingresar siempre al sitio oficial del evento (www.hotsale.com.ar). De esta manera, los usuarios pueden acceder a las tiendas participantes de forma segura, evitando los riesgos de sitios falsificados que intentan engañar a los compradores con ofertas fraudulentas. Para asegurarse de que la página es confiable, es importante verificar que la URL contenga “https://”, lo que indica que la conexión es segura.

Además de la navegación segura, los especialistas alertan sobre la importancia de proteger los datos personales. Las tiendas oficiales no solicitarán nunca información bancaria a través de correos electrónicos o mensajes directos. Por eso, es crucial no compartir datos sensibles a través de canales no oficiales, para evitar el robo de información.

En cuanto a los medios de pago, se recomienda utilizar plataformas de pago seguras como Mercado Pago, Todo Pago o PayPal, así como billeteras virtuales. Estas opciones ofrecen mayor protección al realizar transacciones, y en caso de que surja algún inconveniente, permiten contar con respaldo para resolver el problema.

Otra de las recomendaciones para evitar ser víctima de estafas es desconfiar de ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Los consumidores deben asegurarse de verificar bien las promociones antes de concretar cualquier compra y guardar los comprobantes, números de pedido y capturas de pantalla de las ofertas para contar con respaldo en caso de ser necesario realizar un reclamo.