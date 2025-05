Ganadores y perdedores de una elección con impacto nacional

No logró el triunfo a pesar de la atomización de los candidatos de la centro derecha. Tampoco pudo repetir el 32% que obtuvo en 2023. El segundo puesto, sin embargo, lo posiciona en la carrera para la jefatura de gobierno, en 2027, y relega a dos competidores internos, como lo son el camporista Mariano Recalde y el moderado Matías Lammens. El peronismo no ampliará demasiado su poder en la Legislatura. Renovó 8 sobre 18 escaños, y con este resultado lograron acceder 10. Es decir, el bloque crecerá a 20 legisladores. A Santoro le rinidó mostrarse aparentemente autónomo, lejos de Cristina y Massa. Mucho tuvo que ver en esa estrategia Juan Manuel Olmos, el armador en las sombras. Pesa, de todos modos, el estigma de Erman González, el último peronista en ganar en la ciudad, en 1993.

Elisa Carrió

Coalición Cívica

No logró que ingrese a la Legislatura Paula Oliveto, la cabeza de la lista de su partido, que obtuvo 2,5%. No pudo transferir su histórico caudal de votos porteños a sus candidatos. Desde hace 20 años, el piso de Carrió en la ciudad no bajaba del 20%. Con el frente UNEN, en 2013, logró 32%, y en 2017, como Cambiemos, alcanzó el 50%. Ahora, la desintegración de Juntos por el Cambio puso en riesgo a la CC, que debe definir si es que en las elecciones bonaerenses y también en las nacionales competirá en alianza o con sello propio. En la Legislatura porteña, Carrió se quedaría solamente con Fernando del Gaiso, que había ingresado a través de Juntos por el Cambio.