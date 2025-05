Con la cuenta regresiva rumbo a las elecciones legislativas nacionales de 2025, la política mendocina vive una etapa de efervescencia, tensiones internas y movimientos estratégicos. En ese contexto, las principales fuerzas políticas —UCR, PRO, PJ, Partido Libertario y Partido Demócrata— están en plena redefinición de alianzas, liderazgos y mecanismos de elección de candidatos, mientras las internas se endurecen y los reacomodamientos sacuden los frentes tradicionales.

Frente a la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la Cámara Nacional Electoral emitió una acordada extraordinaria que obliga a todos los partidos del país a adaptar sus mecanismos internos de selección de candidatos. La decisión judicial deja en claro que las agrupaciones deben garantizar métodos democráticos y transparentes para la proclamación de sus postulantes, reflejando los principios republicanos que establece la Constitución Nacional.

Esta resolución genera un efecto dominó en todas las fuerzas políticas, que ahora están obligadas a redefinir con urgencia su ingeniería electoral interna. En Mendoza, esto se traduce en debates abiertos: ¿cómo se elegirán los candidatos?, ¿se habilitarán internas abiertas, cerradas o selección por órganos partidarios?, ¿quién tomará las decisiones?

Desde la UCR, Andrés Lombardi reconoció: “Tenemos que reformar las cartas orgánicas porque todas se adecuaron a la ley de las PASO. Esto es un retroceso en la calidad institucional. Las internas traían lo peor de la política”. En esa línea, el titular del partido a nivel provincial agregó: “Cuando vos constituís un frente el 7 de agosto y tenés que presentar listas el 17, no tenés tiempo para una elección interna. Todo está muy comprimido”.

El poder de Cornejo y el factor Casado

Con Alfredo Cornejo a la cabeza, el radicalismo gobierna con una estructura aceitada. Sin embargo, su liderazgo enfrenta un dilema tras el salto de su vicegobernadora Hebe Casado a La Libertad Avanza. Su pase anticipa la posibilidad de una alianza electoral entre el radicalismo y el oficialismo nacional.

Sin embargo, esa alternativa no caería bien en todos los sectores. Sobre todo, en aquellos que abrazan precisamente las ideas liberales.

Desde el Partido Demócrata, Armando Magistretti es contundente: “Desde el Partido Demócrata vemos muy difícil ir a una alianza donde esté el cornejismo. Hemos sido muy críticos con su gestión. Cornejo se autopercibe liberal, pero mantiene un festival de empresas estatales. Eso no es Milei”.

Catalina Garay Lira, presidenta del Partido Libertario, comparte ese diagnóstico: “Nuestro electorado y nuestros afiliados no gustan del gobierno provincial. Sería bastante indigerible militar y salir a bancar un frente con el oficialismo”.

En este contexto, tanto el PD como el PL analizan formar un nuevo frente electoral sin la UCR, que agrupe a todos los sectores liberales “duros” bajo una propuesta alternativa que apoye a Milei, pero se desmarque de Cornejo.

“Si La Libertad Avanza cierra con Cambia Mendoza, lo más probable es que todos los espacios liberales terminen confluyendo en una opción libertaria no ‘cornejista’”, anticipó Garay Lira.

El PRO: entre la independencia y la reconstrucción

Para el PRO, el pase de Casado a LLA no fue una pérdida, sino un alivio. “Tenerla dentro del partido nos generaba mala imagen. Es una buena noticia”, lanzó su titular Gabriel Pradines. Desde su óptica, quienes siguen a Casado “ya no son parte del PRO, sino del radicalismo. No perdemos jugadores, perdemos lastre”.

El dirigente confía en fortalecer el frente “La Unión Mendocina” y posicionarse como alternativa al oficialismo provincial. “Lo nuestro es este frente que armamos en 2023 y ahora lo tenemos que potenciar”, señaló.

Esa intención de profundizar lo realizado hasta el momento, podría tener un fuerte espaldarazo con una posible ampliación del frente y los desembarcos del PD y el PL. Si bien aún no existen conversaciones formales y todo queda supeditado al movimiento del cornejismo, desde los sectores coinciden en que “sería algo natural y lógico”.

El PJ: entre la interna y la necesidad de renovarse

El justicialismo mendocino atraviesa una de sus etapas más complejas. Emir Félix, presidente del PJ, activó el Consejo partidario y convocó a un Congreso el 31 de mayo para definir mecanismos de selección de candidatos. “No estoy dispuesto a elegir candidatos por Congreso”, advirtió, promoviendo internas amplias, abiertas y participativas.

Anabel Fernández Sagasti, en cambio, sostiene el aparato de La Cámpora -el ala más dura del kirchnerismo- y prepara su precandidatura, que hasta podría darse por fuera del PJ. La actual senadora, pese a los resultados adversos, no cede terreno. Su posteo reciente en redes sociales lo resume todo -aunque suene a contramano de sus intenciones-: “¡Nadie se salva solo! El proyecto es con todos empujando el carro para frenar a Cornejo y Milei”.

Un nuevo mapa en formación

Mientras todos los espacios buscan posicionarse para 2025, los dirigentes más lúcidos piensan en 2026. La gran contienda electoral por la Legislatura provincial asoma como el verdadero objetivo. Y todos los movimientos actuales responden a esa lógica de fondo.

El escenario es incierto, pero algunas pistas ya se delinean: el radicalismo quiere sumar a Milei. Los liberales podrían construir un frente “puro”, alejado del oficialismo provincial. El PRO evalúa cómo capitalizar el desgaste del radicalismo sin romper con sus socios. Y el PJ, herido, busca volver a su piso histórico sin sufrir demasiadas heridas producto de su batalla interna.

La advertencia de la Cámara Electoral aceleró los tiempos. Ahora, cada partido deberá resolver cómo se legitiman sus candidatos, cómo se integran sus listas y con quién se alinean en un año electoral que promete reconfigurar el mapa político mendocino.

