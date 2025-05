Desde el CEL hablaron sobre las nuevas disposiciones nacionales y la campaña de concientización vial que desarrollan

Las autoridades locales continúan trabajando para mejorar el sistema de emisión de licencias de conducir y, al mismo tiempo, avanzan con campañas de concientización vial que han tenido una gran recepción por parte de la comunidad.

Por un lado, Irma Ibarra, encargada de Emisión de Licencia de Conducir en Malargüe, informó que actualmente existen demoras en la realización de los exámenes psicofísicos, debido a que tres centros médicos locales aún no han sido cargados en la plataforma nacional, aunque ya fueron aprobados por Nación.

Queremos llevar tranquilidad a los conductores. Los centros médicos ya presentaron su documentación y fueron aceptados, pero todavía no están habilitados en el sistema. Recomendamos no hacer el psicofísico en otros lugares aún, porque podría no tener validez.