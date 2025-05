Cuál es el origen del locro y por qué se come el 25 de Mayo

Es que este guiso de maíz, zapallo, cerdo, chorizo, panceta, cebolla y muchos etcéteras requiere una preparación lenta y no tiene sentido hacerlo para 2 o 3 comensales. Así que es la excusa perfecta para juntarse y celebrar el feriado. Pero , ¿cuál es el origen del locro y por qué se come el ​?

“Para evocar las raíces del locro es preciso recordar que nuestra cocina empieza con la conquista y colonización de España . La nueva cocina nace del cruce entre la cocina indígena y la española del final de la Edad Media. España aportó a América trigo, arroz, cebada; ajo, perejil, cebolla, berenjena, romero, salvia, laurel; ganado bovino, ovino, caprino, porcino; especias como pimienta, canela, nuez moscada… y técnicas agrícolas y productivas”, dice la historiadora Graciela Audero, autora de los libros Gastronomía & Co, Sabores versus tiempo y Arte y comida, todos editados por Eudeba y la Universidad Nacional del Litoral.

La historia del locro

Daniel Balmaceda, autor de La comida en la historia argentina (Editorial Sudamericana) sostiene que en 1810 el locro se comía en todo nuestro actual territorio. “De origen quechua, el plato se expandió desde la zona del Alto Perú hacia el sur, y cada quien tenía su propia receta”. En su libro también describe a los vendedores de la Recova, el edificio que estaba sobre la calle Defensa. “Allí se lo ofrecía en ollas humeantes a los que no querían invertir tiempo y trabajo en una preparación que podía llevar varias horas”, dice.

En cambio, Carina Perticone, investigadora de la Universidad Nacional de las Artes, asegura que no hay fuentes documentales que evidencien que se comía locro en la Ciudad de Buenos Aires en 1810 . “He revisado el Archivo General de la Nación, correspondencias y publicaciones de la época. Sí hay datos sobre guisados que podrían ser un locro de maíz y carne, pero ya en la campaña bonaerense, no en la ciudad. Para ese momento los porteños que vivían dentro de la traza urbana comían a la española, muy pocas eran comidas mestizas. El locro ya existía, pero se comía en Córdoba, en Tucumán y en el norte de Santa Fe .”

Por qué se come locro el 25 de Mayo

Mariano Carou cuenta que en Buenos Aires el locro comenzó a popularizarse después de las guerras de la Independencia, con los soldados que volvían del NOA. Y se afianzó durante el siglo XX, en particular después de la oleada inmigratoria del interior a la capital y con el afán por canonizar todo lo criollo que vivió la Argentina a partir del Centenario. “ Es lindo pensar en el locro como un ejemplo de lo que puede ser un país : un montón de ingredientes que por su lado no dicen gran cosa (maíz, carne, agua, vegetales, otras legumbres), pero juntos y mixturados dan una trama sabrosa y nutritiva, que requiere tiempo, mucho tiempo, como todo proceso que intente llegar a buen puerto”, asegura.

Otros platos típicos de la época colonial

Los historiadores de la comida también coinciden que había muchos dulces y postres. Mariano Carou suma las confituras: “Muchas se han perdido o solo se conservan en el interior, como la ambrosía, los alfeñiques o la sopaipilla. La mazamorra no terminó de incorporarse al menú actual, quizás porque fue reemplazada por el arroz con leche. En el interior todavía se la consume, en particular en Córdoba y el NOA. Pastelitos y empanadas no faltan jamás».