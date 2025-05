El espacio no descartó la posibilidad de construir una nueva herramienta electoral por fuera del peronismo si no se logra una unidad real: “Queremos unidad, y estamos dispuestos a dar los gestos necesarios para lograrla, pero no podemos aceptar desdoblamientos que priorizan un concejal por encima de la lucha por nuestra patria, nuestra provincia y nuestro pueblo”.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/anabel-se-reunio-con-dirigentes-y-marco-la-cancha-en-la-interna-del-pj/