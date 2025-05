Un festejo patrio colorido organizado por la Secciones V de Jóvenes y Adultos y CENS en la plaza Cte. A Salas de Cuadro Nacional

El CEBJA 3-030 «7° de Caballería» y el CENS 3-428 «Prof. Arturo Blanco», junto con la Dirección de Línea de Jóvenes y Adultos, organizaron el acto este viernes 23 de mayo a las 15:30 horas en la Plaza «Comandante José Antonio Salas» en el distrito de Cuadro Nacional.

Fue propicia la oportunidad para que bajo la dirección del acto a cargo de la Directora del CEBJA 3-030 «7º de Caballería» Prof. Sandra Juárez y la Prof. Belén Vergara Directora del CENS Prof. «Arturo Blanco», recordar y reflexionar sobre aquellos días de mayo de 1810 que cambiaron para siempre el rumbo de nuestro país.

Un acto emotivo que contó con la presencia de Autoridades Provinciales y departamentales, Director de línea Prof. Érico Arias, Sub Directora de CEBJA : Prof. Silvina Tejada, Sub Director de CENS : Prof. Damián Ortiz, Equipo central: Lic. Antonela Romero, Supervisores, Prof: Andrea Rodríguez, Lic. Pablo Moralejo, y las Banderas Nacionales y Provinciales de las Instituciones a cargo del acto, Consejo de directores, estudiantes, docentes, no docentes.

Docentes jubilados y vecinos compartieron del significado de estos hechos históricos que nos llevaron hacia nuestra Libertad como país. El acto se vió coronado con los bailes típicos patrios como el pericón nacional, donde el público allí presente aplaudieron entusiastamente el gran despliegue de bailarines en escena donde alumnos y docentes participaron con los atuendos típicos.

La banda de música de la Policía de Mendoza galardonó el acto educativo deleitando con sus acordes a todos los presentes. El Himno Nacional Argentino fue interpretado por el Prof. José Morales acompañado por los Estudiantes de CENS y CEBJAS en «Lenguaje de Señas»

El Supervisor de la Sección V de Jóvenes y Adultos Lic. Pablo Moralejo, la Supervisora de la Sección V de CENS Prof. Andrea Rodríguez y el Director de Línea Érico Areas, destacaron la importancia de la conmemoración de tan importante fecha patria y aprovecharon la oportunidad para hacer un amplio agradecimientos a los alumnos por el desafío, esfuerzo y sacrificio que a diario realizan para superarse y estudiar en cada una de las modalidades. El acto finalizó con unas tortas fritas que compartieron todos los presentes.