Mendoza coronó la segunda y última noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia

Con la segunda puesta en escena de Guardiana del vino eterno y la presentación de Soledad y Jorge Rojas, nuestra provincia celebró la Vendimia 2025.

Luego de una previa cargada del talento de músicos mendocinos, llegó la segunda y última puesta en escena de Franco Agüero, una vez más ovacionada por el público, para dar paso a la elección de los representantes de la Vendimia para Todxs. Después fue el turno de los artistas nacionales invitados, Soledad Pastorutti y Jorge Rojas. De esta manera, Mendoza despidió la edición 2025 de nuestra fiesta máxima.

Ya como anfitrionas, Alejandrina Funes, Reina Nacional de la Vendimia 2025, y Sofía Perfumo, Virreina Nacional, se dirigieron al público en su nuevo rol, una vez coronadas. “¡Buenas noches a todos! Tuve el honor de representar al departamento de Las Heras, cuna del Ejército Libertador. Hoy quiero agradecerles a todos los que hicieron posible seguir apostando a la magia de nuestra Vendimia. ¡Gracias por seguir con nuestra tradición y nuestra cultura!”, manifestó la soberana norteña.

Vendimia para Todxs

Este año celebró sus 29 años de fiesta y, por segunda edición consecutiva, realizó la elección de sus representantes en el Teatro Griego.

Desde el 2003, el Gobierno de Mendoza la oficializó declarándola de Interés Turístico y Cultural de la Provincia, y desde entonces integra el calendario de la agenda provincial y nacional como uno de los espectáculos centrales dentro de los festejos vendimiales. Resultaron electos, como Rey, Federico Gollo; como Reina, Florencia Sevilla, y la Reina Drag, Enggel,

En su 29ª edición, la fiesta de Vendimia para Todxs será el próximo sábado 15 de marzo en el auditorio Ángel Bustelo. Según prometen, conectará la energía de la música con lo oriental, búdico, hinduista y holístico a través de performances que se fusionarán con los DJ nacionales e internacionales encargados de transportar nuestros sentidos a una nueva era.

Soledad reafirmó su cariño con el público del Frank Romero Day

La cantante santafesina se presentó ante un teatro colmado y ofreció un espectáculo con su impronta encantadora, que enamoró al público. Una vez más demostró por qué es una de las artistas más queridas y consagradas del país. Estuvo acompañada por bailarines mendocinos del Ballet Hugo Alvarado, Retoños Nativos, la Academia Rodrigo Díaz y el Ballet San Rafael.

Soledad Pastorutti salió al escenario pasadas las 23 interpretando La copla, para dar paso a El hispano, Esta vida y un mix de chacareras ampliamente festejadas por los asistentes.

Como es habitual en sus presentaciones, el intercambio con el público fue parte fundamental de su show. “Estar acá hoy es un gran privilegio y quiero dedicarle este concierto entero, primero, a quienes empiezan con todo esto, los que cosechan, los que están en el campo trabajando. ¡Muchas gracias por este trabajo enorme! También, un fuerte aplauso para los bailarines, para toda la gente que está detrás.”, decía la artista al arrancar el espectáculo.

Además se tomó un instante para solidarizarse con la ciudad de Bahía Blanca por las devastadoras inundaciones sufridas recientemente e instó al público a colaborar con su pueblo en la reconstrucción.

En relación con su propuesta refirió: “Estamos haciendo una mezcla del espectáculo que se llamó Natural con otro que probablemente ya vieron o verán en el (teatro) Gran Rex, y es que comenzamos a transitar los 30 años. Hay clásicos que me emocionan y otros nuevos que suenan como clásicos y a mí me encantan”. La noche transcurrió entre sus más reconocidas canciones, como Alma, corazón y vida y Que nadie sepa mi sufrir.

“Si hay alguien que ha homenajeado el vino es Horacio Guaraní, de quien este año se cumple su centenario, y qué mejor que homenajearlo acá, en esta tierra”, dijo. Así dio paso a Piel morena y, como no podía faltar en su repertorio, la impronta cuyana llegó con Póngale por las hileras y Calle angosta, para continuar con Entre a mi pago sin golpear.

El momento de ponchos en alto llegó con el clásico A Don Ata, que desató interminables aplausos para la inmensa artista al coronar un homenaje a Atahualpa Yupanqui que siempre es un sello en sus repertorios.

Promediando el cierre de su show interpretó Vienes y te vas, Llorando se fue, El humahuaqueño, Cariñito y Tren del cielo, para cerrar con Todo cambia.

El público vendimial ovacionó a la cantante, que ofreció un recital con sus grandes éxitos y también con canciones folclóricas, románticas y bailables que fascinaron a un Teatro Griego colmado.

“Que la música esté presente en nuestro corazón siempre. ¡Gracias, Mendoza, de todo corazón! ¡Gracias por otra noche inolvidable en este Teatro Griego que es lo más imponente! Hace días que las entradas están agotadas, eso demuestra que quieren a su cultura, viven su fiesta, eso es maravilloso. Sigan así, Mendoza, son un gran ejemplo”, se despidió Soledad.

Jorge Rojas, una voz inconfundible

Ante un público expectante, el artista comenzó a desandar los últimos minutos de la edición 2025 de la Fiesta Nacional de la Vendimia con un repaso por las canciones de su extenso repertorio que supo conquistar al público.

En el 2005 decidió iniciar su carrera como solista explorando un estilo que fusiona el folclore con otros géneros. Ha lanzado varios álbumes y ha consolidado su carrera con giras nacionales e internacionales. También ha trabajado como productor y ha impulsado nuevos talentos dentro de la música popular argentina.

Agradeciéndole al público, abrió el show con Vuelvo, para continuar con Milagro del amor y Voy a celebrar. Luego llegaron grandes éxitos como A todo corazón, Marca borrada y La yapa.

“Estoy muy agradecido de estar compartiendo esta Vendimia y espero tocar su corazón con estas canciones”, expresó.

El cantante neuquino interpretó un repertorio lleno de dulzura y romance con la interpretación de temas como De ésas que hacen llorar, Donde hay amor no hay olvido, No es lo mismo, Sin memoria, Olvida que te amo, El secreto de tu vida, La vida y Al son de la vida. Y a pedido del público sumó Sayera, Tómame y No te vayas, Carnaval.

Su música y su carisma lo han convertido en uno de los artistas más queridos del folclore argentino, con una base de seguidores que lo acompaña desde su paso por Los Nocheros hasta su exitosa carrera solista.

De esta manera, con artistas de lujo y la ovación del público finalizó la Fiesta Nacional de la Vendimia 2025.