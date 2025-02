Tenemos un gran mago e hipnotista en Mendoza

Jorge Faro es un porteño que renunció hace muchos años a la gerencia de una multinacional para dedicarse a la magia, hacer reír al público y a veces hiptonizarlo. Se afincó en Mendoza donde desarrolla y enseña lo que sabe y disfruta.

-¿Qué estás haciendo actualmente?

-Desde setiembre de 2022, me desempeño como presentador y mago en Ahijuna, ese maravilloso lugar de espectáculos folclórico y de tango que ustedes dieron a conocer hace poco. Hago shows en bodegas, en eventos empresariales y sociales. Lo reconfortante es que siempre vuelven a llamarme, aunque mi gran clientela se encuentra en Buenos Aires, de donde soy oriundo. Enseño hipnosis a otros magos a través de seminarios en línea, tengo alumnos de muchos países y me atrevería a decir que soy la única persona en Argentina que está ofreciendo shows de hipnosis.

Comencé con la magia a mis 30 años, como un hobby, para entretener a mis hijos. Mi primer show fue en la salita de 5 de mi primogénito. Me di cuenta de que el trabajo se había transformado en algo negativo y de hecho me enfermó gravemente. Entonces opté por realizar un gran cambio de vida y estoy absolutamente satisfecho y contento porque ha resultado muy terapéutico.

-¿La magia ofrece variedad de espectáculos?

-Sí, claro, hay distintos espectáculos para proponer. Hay magos que utilizan muchos elementos sobre el escenario, la presencia de dos asistentes, cajas, aparatos, etc. En esos casos la gente está pendiente de qué va a suceder, la atención pasa a otro lado, el mago se pierde. Esa sería la llamada “magia de salón”. Otros hacen “magia musical”, no se interrelacionan con los presentes, solo muestran sus trucos. Una diferencia sustancial se da entre un show realizado en un teatro, donde se acude con expectativas, inquietudes y desconfianza y un evento, durante el cual la gente no se había preparado para ver magia, solo disfrutaba de la fiesta cuando comenzó la actuación.

Lo importante para un showman como yo, es saber adaptarse al lugar, a la situación y al público. Hay que mimetizarse en el momento. La magia es para mí una herramienta para entretener a los presentes, entonces el propósito no es sorprender, sino divertir. “Menos es más”, sería mi norte. Saco y muestro objetos en la medida en que ese público particular lo necesita. Cuando consigo que los presentes revisen por sí mismos los artículos que exhibo ante ellos, logro romper una gran pared.

-¿Qué sucede con la magia en Argentina?

-Podemos decir con orgullo que Argentina cuenta entre sus filas con muchos de los mejores magos del mundo. Existe toda una nueva generación, la de los jóvenes, que ha incorporado como herramienta la tecnología, que los viejos no utilizamos. Tengo el orgullo de haber enseñado a alumnos ganadores de premios en el exterior. La tecnología se oculta, el efecto es genial y se implementa con un celular, un ipad, etc.

-¿Cómo se aprende a hacer magia?

-Es importante aclarar a los lectores que no es necesario poseer ninguna condición especial, solo querer aprender. No es indispensable ser habilidoso, carismático o parlanchín. Cada uno debe descubrir cuáles son sus dones, sus talentos frente al público. Los niños y adolescentes, por ejemplo, poseen más motricidad fina, la habilidad se les hace más sencilla, pero no cuentan con suficiente experiencia de vida para transmitir. Algunos adultos son menos habilidosos, pero son geniales a la hora de interactuar con el público.

Para hacer magia se estudia, yo he enseñado, aunque ahora estoy retirado como docente. Existen escuelas en Buenos Aires y pueden hacerse cursos virtuales. Obviamente que lo presencial es mejor, se producen otras vivencias, otros contactos y el alumno adquiere más bagage. A modo de consejo puedo decir que se trata de estudiar y ensayar mucho, pues nunca uno termina de aprender. Todo dependerá de hasta dónde se quiera llegar. Podría estimar que con 6 meses de estudio y experiencia, puede armarse un show destinado a amigos o familiares.

-Hablemos sobre la hipnosis

-Existen dos tipos: la hipnosis de show y la terapéutica. La primera es divertida y maravillosa. Lo interesante y poco conocido es que la hipnosis no existe, solo se produce la autohipnosis. Ningún hipnotizador tiene poder sobre otra persona, él será un guía para que otro desarrolle su potencial. Tal es así que, si alguien no quiere ser hipnotizado, así sucederá.

Cuando en un show una persona del público se ofrece como voluntario, debe seguir instrucciones, que la llevarán a un estado de relajación y concentración. Nunca estará dormida, creo importante aclarar esto. He aquí otro detalle a rescatar, la persona que realmente se divierte es la que se encuentra sobre el escenario, porque vive una realidad aumentada. El sujeto cree que está viviendo situaciones y no es consciente de que las está generando él mismo. Doy un ejemplo: he visto cómo un hombre adulto al escuchar música clásica y siguiendo mis palabras hizo pasos de ballet frente a todos. Hace poco, un joven de tan solo 22 años bailó música disco como un experto, delante de sus amigos y parientes, quienes fueron más que sorprendidos por sus dotes de danzarín. Otra situación graciosa fue la de un hombre que habló en chino, sin conocer el idioma por supuesto. Lo que sucedió fue que su memoria buscó los recuerdos fonéticos que tenía guardados en esa lengua.

Pasando a la hipnosis terapéutica, la base es la misma. Aclaro que estoy diplomado en esa técnica y se debe ser muy responsable y correcto para aplicarla. He hecho dejar de fumar a mucha gente en Mendoza, he ayudado a personas que padecían ataques de pánico o insomnio, entre otras cosas.

Se trata de hacer una reprogramación de la mente, un trabajo de anclaje, es decir, dejar frases grabadas en el inconsciente que abrirá disparadores en el consciente. Si a mi paciente le dan ganas de comer demás o de fumar, le he indicado previamente en las sesiones que, en su lugar debe tomar agua. Esto no se logra porque yo tenga poder sobre la otra persona, no puedo controlar a nadie, como ya dije. Cuando el paciente quiere intentarlo dócilmente, forma un hábito bueno. Desde ya advierto que no sirve de nada enviar a alguien a terapia si no tiene la convicción de querer modificar sus costumbres.





-¿Cómo es tu relación con el público?

-Después de tantos años, creo haber desarrollado una amplia lectura y conocimiento del público. Si algo falló un día, el responsable soy yo y no puedo terminar un show sin lograr que todos rían, es mi gran desafío. Los asistentes responden a lo que uno les presenta. Cuando llegué a esta provincia me advirtieron que el mendocino no es un público fácil, que puede estar divirtiéndose, pero no aplaudirá inmediatamente. Humildemente diría que no he tenido problemas en ese sentido.

-¿Proyectos futuros?

-Construir una casa y cabañas en Blanco Encalada con mi mujer. Continuar haciendo divertir a la gente en Ahijuna, ser más conocido porque aún soy nuevo en Mendoza.

Dejo aquí mi contacto para quienes deseen comunicarse para proponerme shows, dictado de seminarios o para sesiones de ayuda terapéutica.

Teléfono: 11-41565572

Instagram: jorgefaromago

Gentileza:

Prof. Alejandra Cicchitti – Gestora Cultural

acantiguedades@yahoo.com.ar

Facebook: alejandra.cicchitti

Instagram: @alecicchitti