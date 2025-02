¿Qué es el Terricidio? Moira Millán explica el concepto que redefine la lucha indígena

–La necesitamos para poder nutrir un nuevo modelo civilizatorio. La sociedad surgida del coloniaje sobre nuestros territorios tiene que desaprender lo que se le ha enseñado como sistema civilizatorio y enraizarse en las fuerzas telúricas y en los territorios. Tenemos que abandonar los modelos necróticos de civilización y crear modelos civilizatorios que abracen a la vida y entender que somos pluriversales. Debemos recuperar esa diversidad cultural que ha vivido ancestralmente en los territorios y tejer en esta pluralidad de saberes, de principios y de culturas que somos, la necesidad de descolonizar. Sobre todo en estos tiempos en los que estamos viendo que ha sido exitoso el vaciamiento de las palabras, de la memoria y de la verdad. Lamentablemente esa fuerza colonial (cuando hablo de fuerza colonial, me refiero a ese modo de entender la supremacía racista patriarcal, la estratificación de clases, la opresión hacia aquello que no responde a la hegemonía cultural social o a la hegemonía de género) fue la que creó nuestras repúblicas. Y no ha sido revisada, ni cuestionada, ni interpelada, sino muy por el contrario, a partir de ella, se crean herramientas como la educación para ir configurando esa hegemonía ficticia de homogeneización de los pueblos en una estructura de pensamiento y de normativas que violentan nuestra esencia. Siempre digo yo que en nombre de la institucionalidad se desintegra el orden cósmico y ahí aparece la verdadera grieta. En este país racista, la grieta no es entra la izquierda y la derecha, la grieta es el racismo completamente materialista, antropocéntrico y machista de los pueblos colonizados que van urdiendo y cerrándose en una especie de mortaja, con la que vamos a asistir a nuestro propio funeral como humanidad.