El superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, confirmó que enviará a la Legislatura los documentos del estudio realizado por Mekorot para elaborar el Plan Hídrico, luego de que la oposición cuestionara la falta de información en una visita del funcionario a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado provincial.

En este sentido, el funcionario explicó que la entrega de los documentos ya fue aprobada por el organismo que conduce y sólo resta el visto bueno del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que se dará en las próximas horas. El CFI es el organismo con el que Irrigación firmó un convenio para la contratación de especialistas que se encargarán de la redacción del proyecto.

“Ni desde Irrigación, ni desde el Gobierno provincial nos opusimos a brindar la información en ningún momento. No hay absolutamente nada que esconder. Vamos a entregar seis documentos. Estamos esperando el visto bueno del CFI con cinco documentos, y hay un sexto, que son las conclusiones, que enviaremos desde Irrigación”, explicó Marinelli en dialogo con El Sol.

Por otra parte, Marinelli afirmó que se trata de información netamente técnica que es muy compleja de entender, que será complejo para la discusión política.

“No hay que politizar la discusión. Es necesario hacer algo ya para no sufrir las consecuencias de la falta de agua en el mediano plazo. La información es sumamente técnica, de difícil comprensión incluso para mi que soy ingeniero agrónomo. No se si sumará al debate“, afirmó y acusó a la oposición de “discutir las formas y no el fondo de la cuestión, que es ni más ni menos que la sostenibilidad hídrica de la provincia“.

Las interrogantes del PJ

Félix González habló con el programa Opinión de LVDiez y continúo con las críticas a Marinelli y al oficialismo por “no dar la información“.

“Vos no podés salir a instalar que tenés las bases del plan hídrico de los mendocinos y eso estar montado sobre un convenio que tenés a través del CFI con una empresa del Estado israelí y que no le pueden mandar a los legisladores de la provincia mientras han estado largando a cuentagotas a distintos medios”, explicó González.

Por otra parte, el exministro de Gobierno de Celso Jaque señaló que “no se puede avanzar en un plan hídrico”.

“Vos no podés decir que vas a hacer el plan hídrico de todos los mendocinos si ese informe no lo tenés validado técnicamente primero con otros organismos y socialmente. Has estimado para el 2050, por ejemplo, ¿cuál es el consumo de agua? ¿En base a qué? ¿A qué actividades? ¿A las mismas que tenemos hoy? ¿A los mismos ajos que plantamos hoy? ¿A las mismas vidas que plantamos hoy dentro de 30 años? ¿Cómo has proyectado eso? Todo eso es lo que hay que averiguar para ver cuál es el modelo de desarrollo que han formulado de manera teórica”, afirmó González.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/plan-hidrico-irrigacion-entregara-seis-documentos-a-la-legislatura-tras-las-criticas/