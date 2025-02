Milei sigue los pasos de Trump y retira a Argentina de la Organización Mundial de la Salud

Javier Milei se ha subido definitivamente a la estela de Donald Trump. Su Gobierno ha anunciado este miércoles que Argentina se retirará de la Organización Mundial de Salud (OMS), en espejo con la decisión que el presidente de Estados Unidos tomó apenas asumió el cargo en enero pasado. La salida de la OMS “se sustenta en profundas diferencias de gestión sanitaria, en especial de la pandemia” de coronavirus, dijo el vocero de Milei, Manuel Adorni, en una rueda de prensa en la Casa Rosada. Más tarde, el presidente reiteró el mismo argumento, pero de forma menos diplomática. “Hemos decidido salir de un organismo tan nefasto y que fue el brazo ejecutor de lo que fue el mayor experimento de control social de la historia”, escribió en sus redes sociales.

La salida de la OMS está en línea con la posición anticuarentena que siempre sostuvo Milei y que en buena medida lo hizo popular entre la derecha, cuando hace cinco años se sumaba a las manifestaciones contra el encierro sanitario decretado por el entonces presidente, Alberto Fernández, para controlar la propagación de la covid-19. Milei consideraba en 2020 al aislamiento como “un delito de lesa humanidad” que iba contra la libertad de las personas. Y siempre acusó a la OMS de promoverlo a nivel global sin tener un asidero científico para hacerlo. Con la salida del organismo multilateral, Milei mete a Argentina en el club de los aislacionistas que lidera Trump. El Gobierno argentino analiza incluso romper con el Acuerdo de París, en línea con su política de negacionismo del cambio climático. “Lo estamos evaluando”, confirmó este miércoles Adorni.

Argentina ya había dado pistas sobre la inminencia de su retirada de la OMS. En julio pasado, no adhirió al Tratado sobre Pandemias firmado en Ginebra porque “puede afectar la soberanía nacional”, dijo entonces Adorni. “No tenemos que adherirnos a ninguna sugerencia de un grupo de países. Tomaremos nuestras propias decisiones ante un evento que puede no darse nunca, como la existencia de una pandemia”, agregó.

Este miércoles, aplicó la misma lógica para su salida de la organización. “Argentina no va a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra salud. [La salida de la OMS] nos da más flexibilidad para adoptar medidas y mayor disponibilidad de recursos. Reafirma nuestro camino para la soberanía en materia de salud”, dijo Adorni. Según el vocero, el país sudamericano no recibe en estos momentos financiamiento de la OMS, “por lo que esta medida no representa una pérdida de fondos ni afecta a la calidad de servicios”.

Tras el anuncio oficial, la Oficina del Presidente profundizó los ataques contra la OMS mediante un largo comunicado en redes sociales. Y dejó en claro que la decisión va más allá de sus desacuerdos por la estrategia sanitaria durante la pandemia. “Urge repensar desde la comunidad internacional para qué existen organismos supranacionales, financiados por todos, que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se dedican a hacer política internacional y pretenden imponerse por encima de los países miembro”, dice el texto.

Milei ya había cargado contra el esqueleto del multilateralismo internacional durante su presentación en la 79ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre pasado. Acusó a la ONU de ser un “leviatán de múltiples tentáculos” que impone una agenda socialista a sus miembros. Dijo también que la Agenda 2030 ha fracasado, que el Foro Económico Mundial promueve “políticas ridículas con anteojeras malthusianas” que dañan a los países pobres e invitó a los todos los países a abandonar el Pacto del Futuro para abrazar la Agenda de la libertad que impulsa su Gobierno de ultraderecha.

En el Foro de Davos celebrado el 23 de enero, el argentino insistió con sus críticas. Según dijo en su discurso, el “virus mental de la ideología woke” ha “colonizado las instituciones más importantes del mundo”. “Muchos Estados y la Unión Europea han sido brazos armados de esa ideología siniestra y asesina”, dijo, y lanzó ataques contra organismos multilaterales bajo el mismo concepto.

Fuente:https://elpais.com/argentina/2025-02-05/milei-sigue-los-pasos-de-trump-y-retira-a-argentina-de-la-organizacion-mundial-de-la-salud.html