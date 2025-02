La eliminación de las PASO tiene un 69% de aprobación, según un sondeo de opinión

Según la última encuesta de Opinaia el 62% de los consultados está “muy” o “bastante de acuerdo” con que el Gobierno haya convocado a sesiones extraordinarias, con “la mayoría de los proyectos con un altísimo nivel de consenso”, según el director de la consultora, Juan Mayol.

La ley antimafia, que propone penas más severas para quienes cometen delitos como parte de una organización criminal mafiosa; y el régimen de reiterancia, para subir las penas para aquellas personas reincidentes en delitos graves, son los dos proyectos con mayor aprobación con un 81% y 80% de evaluación positiva respectivamente.

“Todo lo que tiene que ver con cuestiones relacionadas a la delincuencia, a la inseguridad y la transparencia presentan un consenso social muy elevado” dijo Mayol a LA NACION, y agregó que “hay una demanda de la sociedad por el endurecimiento de las penas, por que la Justicia contribuya a parar la criminalidad y la inseguridad que son los temas más calientes en la opinión pública más allá de la economía”.

Además de la agenda de seguridad, los temas relacionados a transparencia también presentan un consenso definitivo.

Guillermo Francos reunión con senadores dialoguistas. Santiago Filipuzzi

Ficha limpia, que busca prohibir a las personas condenadas por corrupción que puedan presentarse a elecciones; y los cambios en el financiamiento de partidos políticos, que busca eliminar el aporte del Estado e incrementar el monto por parte de los privados, presentan un 76% y 72% de evaluación positiva respectivamente.

Por otro lado, la eliminación de las PASO, el tema más debatido en las reuniones previas del Congreso de las dos últimas semanas, cuenta con un 69% de evaluación positiva.

De todos modos, el proyecto de eliminación de las primarias que impulsó el Gobierno tiene pocas chances de aprobación y lo más probable es que se avance con una norma de suspensión por este año, una versión que sumó más respaldo de otros bloques.

“Si aislamos las PASO de las otras medidas estamos hablando de que no sólo lo apoya el electorado oficialista, sino también el opositor” dijo Mayol, y explicó que “las medidas de austeridad son valoradas por la sociedad, que le pide a la política en su conjunto la optimización de recursos e ir a votar varias veces genera desgaste en un sistema financiado por la gente”.

Finalmente, la propuesta de juicio en ausencia, que permite juzgar a una persona acusada de un delito grave aunque no esté presente en el proceso, obtuvo el menor porcentaje de evaluación positiva. Un 67% que refleja un muy alto nivel de consenso de todos modos.

Los pliegos con la postulación del juez Ariel Lijo y del académico Manuel García Mansilla a la Corte Suprema, también incluidos en el temario, no fue consultada en esta encuesta. “En términos generales la mayoría no tiene opinión formada sobre Lijo. Hay un altísimo nivel de desconocimiento, entonces los niveles de aprobación están muy condicionados por la afinidad o rechazo al Gobierno; más cercano al Gobierno, mayor aprobación a Lijo; más lejano, mayor tendencia a rechazarlo”, explicó Mayol.

Según informes anteriores de la consultora Opinaia, la población no conoce la composición de la Corte, y el 70% no conoce a ningún juez y hay un porcentaje que nombra jueces que ya no forman parte de la Corte.

“En relación a Lijo, el 71% no conoce su trayectoria, el 13% opina que sería un buen juez y el 16% que sería un mal juez para la Corte. Es una cuestión de un 30% de gente que está informada, del círculo rojo ”, comentó Mayol y advirtió: “Pasan cosas muy llamativas. Si preguntás qué opinan los consultados sobre el discurso de Milei en Davos, la gran mayoría no sabe que dio un discurso”.