El Gobierno logró el dictamen de Ficha Limpia y quedó listo para ser votado en el recinto de Diputados

En tanto, Unión por la Patria (UxP) estampó 26 rúbricas a un dictamen de minoría que no modifica la lógica del actual marco jurídico respecto a la necesidad de una sentencia confirmada por la Corte Suprema para la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Encuentro Federal y Democracia para Siempre presentaron, por separado, dictámenes de minoría, mientras que el Frente de Izquierda firmó un dictamen de rechazo total.

La Cámara de Diputados se prepara para debatir el proyecto de Ficha Limpia. Imagen de archivo. Gentileza

Al tomar la palabra como miembro informante del proyecto, la legisladora del PRO resaltó que «casi todos los bloques políticos, obviamente con la excepción del kirchnerismo que siempre se ha opuesto a la Ficha Limpia», presentaron propuestas en ese sentido.

«No es un proyecto de un partido político sino del gran amplio espectro republicano presentado en esta casa», dijo y agregó que esta versión es «mejor» que la que había trastabillado en diciembre pasado.

Lospennato recordó que la primera iniciativa de Ficha Limpia había sido presentada por ella misma en 2016 y pese a los varios intentos malogrados, «el proyecto fue mejorado y se fue enriqueciendo con cada debate», por lo que negó que se hubiera «perdido tiempo» en ese proceso. Sobre las diferencias del proyecto actual respecto de la versión que no pudo avanzar en diciembre pasado, destacó no solamente que se hayan incorporado como sujetos alcanzados a todos los funcionarios de la administración pública nacional, sino además la inclusión de una cláusula «anti proscriptiva».

Esa cláusula fue incorporada para que la Ficha Limpia no pueda aplicarse a propósito de los fallos de segunda instancia que tienen lugar en el mismo año en que se realizan las elecciones.

«Va a operar en la medida en que la sentencia de segunda instancia no salga en un año electoral. Si sale en año electoral se aplicará a partir de la siguiente elección para evitar alguna presión indebida sobre un juez para que acelere algún fallo», explicó .

Y dijo que «el argumento que era bastante remanido de que se podía usar de manera proscriptiva, ahora está completamente descartado», agregó, en medio de murmullos que partían de los diputados peronistas y del Frente de Izquierda. Lospennato también sumó como argumento a favor de la Ficha Limpia el hecho de que se trata de una «medida preventiva y temporaria».

«Previene que personas con doble condena judicial que han utilizado el cargo público para el enriquecimiento personal no vuelven a tener en sus manos los recursos que son de todos», señaló, y al respecto acotó que «previene la futura corrupción». También sumó a la lista de argumentos el hecho de que muchas provincias ya avanzaron con legislación específica de Ficha Limpia.

Y enumeró las provincias que dieron este paso desde noviembre del 2020 en adelante, y que son Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro y Córdoba, además de aquellas que anunciaron que seguirán el mismo camino (Neuquén, Tucumán, Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires).

La diputada de UxP Mónica Litza salió al cruce de Lospennatto al asegurar que era un «gesto de mucha caradurez que venga ella a hablar de ética cuando el presidente de su bloque está denunciado por este tipo de acciones delictivas de evasión», en referencia a Cristian Ritondo.

A su turno, el kirchnerista Rodolfo Tailhade atribuyó el impulso del proyecto de Ficha Limpia al «miedo terrible de que gane Cristina (Kirchner) las elecciones» y explicó que esa es la razón de que el Gobierno esté «apretando de manera descarada» a los diputados del oficialismo y de la oposición amigable. «Es una presión infernal para que los diputados y diputadas aprueben esta porquería que es inconstitucional de punta a punta», disparó.

«No se entiende por qué están tan preocupados. Porque si no sacan la ley ahora o si el Senado se demora, la Corte se va a ocupar de proscribir a Cristina (Kirchner). No tiene margen (el presidente de la Corte Suprema, Horacio) Rosatti para hacer otra cosa porque es un súbdito de Clarín. Si esto no sale, quédense tranquilos que van a apresurar los plazos para que la sentencia de la Corte salga antes del cierre de listas», conjeturó.

En tanto, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto negó que la Ficha Limpia sea «un acto de especulación electoral». «Hemos sacado 1,8 y el 50 por ciento de los votos. Es un tema de coherencia defender esto», aseveró la legisladora opositora.

