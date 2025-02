Milei explicó las salidas de Sonia Cavallo y Mariano de los Heros

“El papá está todo el tiempo torpedeando y saboteando el programa económico. Por lo tanto, no se puede estar en la misa y en la procesión. O se está de un lado o se está del otro”, afirmó el mandatario, al ser consultado por la salida de la hija del exministro de Economía Domingo Cavallo del organismo con sede en Washington.

En la misma línea, el jefe de Estado indicó que Cavallo padre tiene intereses políticos y no son los del Gobierno. “Hay que ver a quién está respondiendo. Durante la campaña electoral, fue claro con quién se alineó. Que llamaba a que yo no me presentara, que yo le hacía el juego al kirchnerismo”, sostuvo, en diálogo con Radio Rivadavia, al tiempo que aclaró: “No se alineó con [Sergio] Massa”.

Respecto a la desvinculación del titular de la Agencia Nacional de Seguridad Social (Anses), Mariano de los Heros, quien será reemplazado por Fernando Bearzi, que se desempeñaba como subdirector del área, explicó: “No tenía por qué hablar de un tema que no está en la agenda. ¿A título de qué? La agenda política la determino yo, no un funcionario de segundo orden”.

Mas adelante, luego de hablar de la prioridad de la reforma laboral por sobre las modificaciones previsionales, Milei añadió: “Me parece un disparate que un funcionario de segunda línea se tome el atrevimiento de hablar de un tema que no es parte de la agenda política y no entienda la secuencialidad de las reformas. Si yo pasé toda mi campaña hablando de la secuencialidad de las reformas como a un funcionario se le va a ocurrir modificar mi agenda de reformas. Me parece una falta de respeto. Por lo tanto, voló por los aires, como correspondía”. Y apuntó: “Me parece una falta de respeto. Por lo tanto, voló por los aires, como correspondía”.

Reforma previsional

“La reforma previsional no puede pensarse si antes no se arregla la cuestión laboral. Yo tengo el 40% del mercado laboral en el sector informal. ¿Cómo voy a estar hablando de la reforma previsional, si ni siquiera pude poner en caja el mercado laboral porque tengo el 40% de la mano de obra, en el segmento informal? Es un disparate”, sumó Milei.

Y continuó: “Primero hay que corregir los desequilibrios que dejó el kirchnerismo, en términos de haber invertido en cualquier cosa, cuando nos robaron las jubilaciones. Porque, en el fondo, lo que hicieron fue robarnos las jubilaciones cuando metieron las manos adentro de las AFJP el señor Massa con el señor Boudou. Además, duplicaron la cantidad de jubilados con gente que no hizo los aportes, entonces hay que reconstruir un montón de cuestiones y, sobre todo, el mercado laboral. Si los fondos para financiar esto salen del mercado laboral, por lo tanto, si uno no arregla el mercado laboral no tiene sentido hablar de nada”.

Mensaje al mercado

En otro tramo de la entrevista, el Presidente se refirió al supuesto atraso del valor del dólar: “No vamos a devaluar, de hecho, la moneda, en la Argentina, se tiene que apreciar y por varias condiciones: en primer lugar, porque la Argentina no emite pesos, esto es muy importante lo que voy a mencionar, ahora, pues la Argentina, no solo que no emite pesos sino que absorbe el 6% de la base monetaria por mes con el superávit fiscal. Esto quiere decir que, si yo lo extrapolo linealmente en el año, nosotros podemos quitar el 72% de los pesos que están en la calle, por lo tanto, no hay combustible que haga subir el precio del dólar. Y si a esto le sumamos que el año pasado compramos cinco mil millones de dólares de más, respecto lo que era la regla de emisión cero, más los cinco mil millones de dólares que vamos a estar acumulando como consecuencia de la baja transitoria de retenciones; más pongan el número que quieran respecto del acuerdo con el Fondo”.

Asimismo, subrayó: “¿Cuánto dice el mercado? ¿10 mil millones? Quiere decir que tenemos una pared de 20 mil millones de dólares para enfrentar lo que el mercado quiera. No sólo eso, si además quitamos dos billones de pesos por mes de la calle, con lo cual a lo largo de un año es el 72% de la base monetaria. Si a eso le sumamos que la demanda de dinero se está recomponiendo de niveles que estaban en el subsuelo, porque históricamente la base monetaria, en la Argentina, ha sido 8% del PBI, estaba en 2,5%. Si a eso le sumamos que la economía está creciendo fuertemente, por lo tanto, hay un brutal aumento de la demanda de dinero, no sé cómo van a hacer para subir el dólar, el dólar se tiene que caer como un piano”.

Denuncia por sabotaje

Milei también denunció haber sido víctima de “sabotaje” en el marco de una entrevista televisiva que ofreció este lunes por la mañana en A24. Afirmó que existieron “interferencias en el sonido” y “personas que hacían ruido” al mismo tiempo que se desarrollaba el reportaje.

“Hoy di una entrevista a Antonio Laje, que lamentablemente han intentado sabotear. Interfirieron en el sonido cuando me estaban reporteando. Es una verdadera vergüenza que me haya pasado algo tan bochornoso… Pero como muchas otras cosas, no me sorprende”, dijo.

“Como si fuera poco, el estudio estaba lleno de gente que hacia ruido. Parece que intentaron replicar las mañanas que utilizaron en la campaña electoral del 2023. Creo que, más allá de eso, el mensaje que di respecto de nuestra visión de la cuestión cambiaria pudo quedar claro para la audiencia”, concluyó.

Fuente:https://www.lanacion.com.ar/politica/javier-milei-explico-las-salidas-de-sonia-cavallo-y-mariano-de-los-heros-nid10022025/