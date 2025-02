El apoyo de dos gobernadores peronistas destrabó el dictamen para suspender las PASO y le dio alivio al Gobierno

Fue en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, donde los libertarios necesitaron reunir 58 firmas totales -entre los distintos dictámenes-, la mitad más uno de los presentes. Lo consiguieron después de una trabajosa negociación con todos los bloques. No faltaron los llamados a los gobernadores que terminaron traccionando a favor del objetivo libertario. Por la mañana, muchos de estos mandatarios provinciales se reunieron con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en el Palacio de Hacienda.

Con este dictamen, el Gobierno quedó muy cerca de obtener la suspensión de las PASO en el recinto, el próximo jueves, y también la sanción de las leyes de juicio en ausencia y reiterancia delictiva, que se aprobarían en la misma sesión.

El oficialismo logró un dictamen de mayoría con 53 firmas, tres de ellas en disidencia. Figuran en este texto los avales de los cordobeses de Llaryora, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Juan Brugge, así como el de Oscar Agost Carreño, todos ellos del bloque comandado por Miguel Pichetto. También lo hicieron los radicales Soledad Carrizo, Martín Arjol y Francisco Monti.

Las firmas necesarias las completaron los madatarios provinciales del PJ, que presentaron un dictamen de minoría para eliminar las PASO, que sumaron cinco avales: dos santiagueños que responden al gobernador Zamora: Ricardo Daives -con doble firma- y Bernardo Herrera, quienes presentaron un dictamen propio, de rechazo, y ayudaron al oficialismo a acercarse a su objetivo. Apoyaron esta iniciativa los catamarqueños de Jalil: Silvana Ginocchio y Sebastián Nóblega.

Silvana Ginocchio, esposa del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil Pilar Camacho

Se negaron a acompañar la voluntad del oficialismo la mayoría de la UCR, los radicales críticos de Democracia (identificados con Facundo Manes) y una porción de Encuentro Federal, como Margarita Stolbizer.

Se trata de los bloques dialoguistas con los que el Gobierno contaba para avanzar en la discusión de suspender las PASO. Criticaron el tratamiento apresurado así como el esquema de prioridades del Poder Ejecutivo, que desplazó de la mesa de discusión el presupuesto y postergó el tratamiento de la iniciativa de “ ficha limpia ”.

Por su parte, el grueso del kirchnerismo y la izquierda se posicionaron en la vereda opuesta a la reforma electoral y anticiparon que no firmarían ningún dictamen. Se les escaparon los santiagueños y los catamarqueños, a los que nunca le confiaron del todo. Fueron quienes ausentaron a parte de su tropa para hacer caer la sesión que buscaba limitar la utilización de Javier Milei de los decretos de necesidad y urgencia (DNU).

Lo cruzó en pleno debate el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau: “[Guillermo] Francos dijo que se iba a gastar 150 mil dólares y eso se ha usado como argumento aquí, como slogan marketinero. Eso no se está ahorrando, va a ir a las manos de La Libertad Avanza (LLA) para la campaña electoral. En políticia hay que ser todo menos boludo ”.

Con la discusión avanzada, y mientras se rumoreaba que las firmas para dictaminar no estaban, el oficialismo comenzó a desesperarse. Comenzaron las conversaciones blue, por fuera del plenario, los llamados telefónicos y los whatsapps con solicitudes desesperadas.

Reunión de comisiones en diputados por la eliminación de las PASO Nicolás Suárez

“ No tienen las firmas y están ejerciendo un apriete infernal para lograr los avales que necesitan ”, denunció Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria (UP). “Lo quiero decir porque cuando pasan estas cosas los tiempos no son inocuos. El tiempo que están ganando lo están usando para apretar, como lo está haciendo el presidente del bloque oficialista”, dijo sobre Gabriel Bornoroni, jefe de la bancada libertaria, quien desmintió la acusación. “Ocúpese de su bloque”, contraatacó el libertario cordobés.

“Acá no hay ningún apriete, somos ciudadanos argentinos, adultos y todos saben lo que hacen”, replicó Nicolás Mayoraz, presidente del plenario.

El Gobierno incluyó en el temario de extraordinarias una ambiciosa reforma política, en la que no sólo propuso derogar definitivamente las primarias sino también una modificación en la estructura de financiamiento de los partidos políticos. No obstante, cedió ante el pedido de los bloques dialoguistas y aceptó poner sobre la mesa de discusión un borrador de dictamen acotado, que incluye solo la suspensión provisoria de las PASO.

Lo explicó el diputado Mayoraz al inicio del debate, que comenzó a las 14.30. “ El dictamen es por la suspensión ”, indicó. En una abierta chicana al kirchnerismo, que se rehusó a acompañar su voluntad, destacó que el oficialismo tomó como base del nuevo texto “un proyecto de ley presentado por Unión por la Patria durante la experiencia de la pandemia”.

Reunión de comisiones en diputados por la eliminación de las PASO Nicolás Suárez

Fue ratificado por Silvana Giudici, de Pro, quien señaló que “ ha surgido un consenso para la suspensión de las PASO por este año ”. Y explicó: “Se suspende la ley de primarias y se fija un mecanismo de selección de candidatos”. Por último, exigió: “Debemos proceder a la firma de este dictamen por parte de los bloques que hemos tenido la voluntad de dialogar”.

Fue un ruego a una porción de la UCR, que a lo largo del debate en el plenario se mostraron renuentes a dejar sin efecto esta herramienta electoral. “ Es irresponsable cambiar la legislación electoral el año en que se vota ”, dijo el radical Fabio Quetglas, uno de los más críticos de la propuesta del oficialismo. “Si me pongo en los pies del Poder Ejecutivo, es una modificación lógica. Les facilita mucho las cosas a los espacios políticos que tienen un liderazgo claro y se lo dificulta a aquellos que no lo tienen”, explicó. Sin embargo, advirtió: “Es una ventaja coyuntural. Ojo con hacer modificaciones coyunturales que después le salgan caro”.

Lo secundó su compañero de bancada, Martín Tetaz. “No he recibido ningún mail con pedidos sobre esta agenda, pero sí he recibido mails de gente con mucha angustia por la seguridad y por el haber de los jubilados. Esta no es una agenda que haya pedido la sociedad. Esta es una discusión de poder, de si la discusión electoral está en la ciudadanía o en cabeza de la casta”, dictaminó.

Martín Tetaz durante el plenario Nicolás Suárez

En la misma línea se pronunció Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal: “Fue el propio oficialismo el que clausuró el debate presupuestario. Venimos ahora a discutir una reforma de un tema muy duro tanto del vista político como técnico”, consideró.

Y sumó: “Lo queremos hacer al margen de todos los reglamentos y de manera exprés, con la pretensión de que se dictamine sin haber ni siquiera escuchado los referentes de la justicia electoral. No hay una opinión autorizada de ningún tipo. Es una vergüenza el borrador que nos traen. Pasamos de un texto que tenia 64 artículos a uno que tiene 4 casi de la nada. No sabemos qué es lo que piensa la Dirección Nacional Electoral (DINE), que es la que va a tener que aplicar esta normativa”.

La legisladora libertaria, Lilia Lemoine, sumó el argumento de la “inestabilidad política” que generan las primarias. “Las PASO generan inestabilidad como la que ocurrió con el gobierno saliente en 2019 de Mauricio Macri: el dólar voló, los precios volaron, el riesgo país voló”, dictaminó. Y sentenció: “Las PASO están creadas para la política. Le estamos cargando un costo extra para los ciudadanos: la interna la tiene que dirimir cada partido político”.