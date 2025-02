Dura respuesta del kirchnerismo contra el nuevo espacio de Kicillof que desafía a Cristina: “Dividió lo existente”

Las palabras del cristinismo no pasaron desapercibidas en La Plata, donde negaron las acusaciones. “Es una línea nueva y no es para dividir”, indicó a LA NACION el hombre fuerte del Gabinete provincial, Carlos Bianco. “Es mentira que somos un movimiento de escisión, arrimamos un montón de gente que no se había sentido tenida en cuenta hasta el momento. Todo lo silvestre que no es La Cámpora ni Frente Renovador y que quiere militar el peronismo estaba en la casa, y hoy está en el MDF”, retrucó el ministro de Gobierno.