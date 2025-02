Contra el desperdicio de alimentos: llega una app al país que permite ahorrar hasta 70% en comida de supermercados

Así, los clientes podrán descargar esta plataforma virtual gratuita y acceder a paquetes de alimentos próximos a vencer o que los comercios no vendieron. Se podrá seleccionar la categoría −en un principio, frutas, verduras, lácteos, quesos, fiambres y panadería−, pero será “a ciegas”, es decir, no se sabrá el detalle de su contenido hasta que se lo retire por el local (no habrá delivery).