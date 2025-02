Asamblea Legislativa | Milei enfrentará un recinto semivacío por ausencias masivas en la oposición

La decisión del presidente Javier Milei de designar en comisión y por decreto a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema fue la gota que terminó por rebalsar el vaso de la tolerancia de buena parte de los bloques opositores. Los legisladores de Unión por la Patria –el bloque más más numeroso- le harán un desplante con su ausencia; así lo anunció José Mayans, jefe de los senadores peronistas. En Diputados harán lo propio. Los bloques de izquierda tampoco asistirán.

En ese marco, el bloque de diputados de Unión por la Patria terminó de confirmar anoche que no asistirá a la Asamblea. Así lo anunciaron a través de un comunicado en el que afirmaron que “sobran los motivos” para ausentarse del encuentro legislativo que reúne anualmente a ambas cámaras del Congreso.

“A lo sumo podría concurrir una delegación mínima para acompañar a los gobernadores peronistas que eventualmente asistan. Pero es difícil que ocurra”, habían analizado en el bloque de diputados de UP horas antes de que se conociera la decisión.

Las bancas vacías serán parte de la escenografía de la Asamblea el próximo sábadoHernan Zenteno – La Nacion

En efecto, según trascendió la mayoría de los mandatarios del PJ no participará de la ceremonia de apertura de sesiones. Enfrentado a todo o nada con el Gobierno, Axel Kicillof no será de la partida, como tampoco Ricardo Quintela (La Rioja) ni Gildo Insfrán (Formosa). Tampoco darían el presente Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, ni Sergio Ziliotto, de La Pampa. En tanto, los mandatarios peronistas más cercanos al oficialismo, Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), optaron enviar a sus respectivos vices en su representación.

Críticas y representación reducida

Las bancadas críticas del Gobierno, como Encuentro Federal y Democracia para Siempre, prometen estar presentes, aunque no en su totalidad. Los diputados provinciales de Innovación Federal anticiparon que concurrirán, al igual que la Coalición Cívica, pero no estarán todos.

“El sábado vamos a ir, junto a Miguel Pichetto, varios diputados del bloque. No tiene sentido pegar el faltazo y dejar al presidente sin la oposición crítica”, explicó el diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal).

Miguel Pichetto, del bloque Encuentro Federal, se presentará en el recintoSantiago Oroz

En tanto, los diputados de Democracia para Siempre, que responden al senador Martín Lousteau y a Facundo Manes, solo estarán representados por una mínima comitiva “para demostrar su disconformidad con el constante avasallamiento institucional que ejerce Milei sobre los otros poderes del Estado”. Hasta ahora solo confirman su presencia el presidente de la bancada, Pablo Juliano, y la vicepresidenta, Marcela Coli.

Lousteau, en cambio, no dará el presente. “No asistiré a la apertura de sesiones, no voy a avalar con mi presencia las cosas que acaba de hacer el presidente porque no lo avalo para nada. Ya fui dos veces y lo que hacen es montar un mecanismo de barras en los balcones, de no dejar que ingrese el periodismo, de agresión permanente y de utilización de las cámaras como les plazca, eso ya lo hacía el kirchnerismo y lo viví varias veces”, argumentó.

Los libertarios buscarán marcar el contraste con la asistencia perfecta de sus integrantes. Confían en que los bloques dialoguistas –Pro y UCR- les ayudarán a hacer número para que al menos el costado derecho del hemiciclo luzca colmado. De las galerías y palcos ya se ocuparon Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; allí se apostarán funcionarios y militantes libertarios, encargados de darle un marco festivo a una ceremonia que, a todas luces, será atípica. No solo por el horario –arrancará a las 20 horas- y por la cantidad de ausencias anticipadas, sino también por las restricciones que, de manera inédita, se le impusieron a la prensa acreditada para realizar su trabajo.