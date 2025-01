Más de 20 partidos se anotan en Mendoza para competir en las elecciones

En la antesala de otro año electoral, hay 24 partidos en condiciones de participar por las 5 bancas a la Cámara de Diputados de la Nación que se definirán este año para Mendoza, con o sin elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En el mismo comicios podrían elegirse cargos legislativos provinciales y municipales (si así lo decide el Gobierno provincial), para los cuales también podrán competir, ya sea en soledad o en una coalición.

De acuerdo a datos de la Junta Electoral provincial, que recibe novedades de la Justicia Federal con competencia electoral que controla a las agrupaciones, a diciembre registraban no sólo los habilitados mencionados, sino también 5 partidos caducos, pero con posibilidades de revertir la situación. Hay movimiento con partidos municipales.

A la expectativa de conocer si habrá elecciones primarias a nivel nacional, algunos partidos ya saben que si quieren competir deberán remontar la caducidad que pesa sobre ellos. También están los que pretenden obtener la personería para poder ser parte del menú electoral en Mendoza.

Hasta ahora, por ley, hay elecciones primarias con fecha para el 3 de agosto. Por lo tanto, el 15 de mayo cierra el plazo de presentación de alianzas. Los partidos que quieran competir deberán estar habilitados para hacerlo y en Mendoza hay 24 espacios, según datos informados a Los Andes por la Junta Electoral Provincial que recibe notificaciones de lo que ocurre con los mismos espacios a nivel nacional.

Varios de los partidos son conocidos, o han tenido movimiento en las últimas elecciones. La Ley Orgánica de Partidos Políticos establece, en el artículo 50, cuáles son las razones por las que un partido puede ser considerado caduco, por la justicia federal, que implica perder la personería política.

Entre los requisitos para mantenerse activos, los partidos no pueden estar más de dos comicios nacionales ausentes, deben realizar elecciones partidarias internas durante el término de cuatro (4) años; no alcanzar en dos (2) elecciones nacionales sucesivas el dos por ciento (2%) del padrón electoral del distrito que corresponda; respetar la paridad de género en las elecciones de autoridades y de los organismos partidarios, además de mantener la afiliación mínima de acuerdo al distrito. En Mendoza son 4.000 fichas vigentes.

En esa lista están: Unión Cívica Radical, Partido Justicialista, PRO – Propuesta Republicana, Partido Demócrata, Partido Renovador Federal, Movimiento Libres del Sur, Coalición Cívica (ARI), Partido Libertario, La Libertad Avanza, por citar algunos.

También aparecen otros espacios como: Movimiento Socialistas de los Trabajadores, Partido Intransigente, Partido Socialista; Partido del Trabajo y del Pueblo; Nuevo Encuentro por la democracia y la equidad; Protectora Fuerza Política; Movimiento Político, Social y Cultural Proyecto Sur, Compromiso Federal, Partido de los Trabajadores por el Socialismo, Podemos con la Izquierda, Partido Solidario, Movimiento al Socialismo, Partido Obrero, Partido Intransigente, Partido Fe y Partido Verde.

Hay una curiosidad con el Partido Federal que supo tener a Adolfo Innocenti como presidente en Mendoza. Tras algunos temas internos fue intervenido y quien lo comanda actualmente es Mario Lima, un dirigente muy cercano al radical expulsado, Daniel Orozco. Hace varios meses, ambos posaron juntos y con una bandera del Partido Federal, ¿jugará por esa vía el ex intendente de Las Heras?

Estos partidos son los que, en febrero del año pasado tenían al menos 4.000 afiliaciones cada uno y habían cumplido con sus obligaciones, como presentar balances, hacer elecciones internas en los casos que así lo requieran, etc. Es decir: durante todo el 2024, no tuvieron ningún conflicto interno que haya ameritado la caducidad por las razones mencionadas.

Este detalle es importante porque lo que hará la Justicia Federal con competencial electoral en Mendoza, a cargo de Pablo Quirós, será pedir información a la Oficina de Partidos Políticos sobre la cantidad de afiliaciones que tienen las agrupaciones. Los que estén por debajo de esa línea de flotación mínima, deberán presentar fichas. De lo contrario, quedarán inhabilitados.

Partido de los Jubilados, que tuvo como presidente a Edgardo Civit Evans pero todo terminó mal en la renovación de autoridades que consagró a Héctor Pelayes y María Isabel Grosso como titulares para un nuevo mandato. Un fallo de la Junta Electoral le indicó que El único espacio provincial inscripto es el, que tuvo como presidente a Edgardo Civit Evans pero todo terminó mal en la renovación de autoridades que consagró a Héctor Pelayes y María Isabel Grosso como titulares para un nuevo mandato. Un fallo de la Junta Electoral le indicó que debía agotar las vías internas y servirá de precedente para otros espacios.

Se buscan afiliados y autoridades

Durante el año pasado, la Justicia Federal revisó los padrones de cada partido y en cinco casos empezó con los emplazamientos, pero vencidos los plazos, aplicó la sanción que es la caducidad. Eso significa que quedan inhabilitados para aliarse o presentarse a elecciones, pero internamente siguen funcionando. Por ejemplo, pueden tener elecciones de autoridades.

En esa situación, según indicaron desde la Junta Electoral provincial, está Unión Popular Federal. El partido tiene como referente al sancarlino Jorge Difonso y formó parte de La Unión Mendocina. Desde el espacio reconocieron que hubo distracciones propias que hicieron caer los plazos.

“Vamos a hacer las presentaciones porque tenemos muchas fichas”, indicaron. La conducción nacional, a cargo de Graciela De Vita ya hizo llamados y espera con ansiedad que se resuelva el tema. Igualmente, aseguraron que en Mendoza serán parte de las elecciones legislativas: con sello propio o ajeno.

Instrumento Electoral por la Unidad Popular, siempre en las alianzas peronistas, al igual que Unidad Popular Mendoza (vinculado a Guillermo Amstutz) tienen el mismo inconveniente con las afiliaciones. Otro espacio que firma alianzas con el PJ es Kolina y también está caduco, pero por no respetar la paridad de género en la elección de autoridades. Llamativo que esto ocurra en un espacio que se denomina progresista.

El otro caso es el de MASFE, el partido del pastor Héctor Bonarrico, que fue aliado de Cambia Mendoza. Las últimas apariciones del ex senador no fueron muy felices: terminó en un escándalo por un subsidio que el Gobierno provincial le daba a la fundación que estaba bajo su órbita. El partido está caduco porque no ha informado la renovación de autoridades que debía hacer por la duración de los mandatos.

En la obra vereda se ubica el Partido Demócrata Progresista (PDP) que tiene a Richard Battagion, Oscar Sagas y compañía abocados a juntar afiliaciones pero no por caducidad, sino todo lo contrario. El expediente fue al archivo por falta de movimiento pero hace unos meses se desempolvó para obtener la inscripción y para eso deben completar las 4.000 afiliaciones.

Movimiento municipal

Todo lo que ocurre en los partidos que sólo se inscriben para competir en los municipios donde se radican, es potestad de la Junta Electoral Provincial. El órgano que preside Dalmiro Garay, por ser la máxima autoridad de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, cumple las mismas funciones que el juzgado federal competente para temas electorales.

Son aproximadamente 25 los partidos que están en condiciones de presentarse pero cerca de diez tienen actividad y potencial, dado que se vienen mostrando en los últimos tiempos. Algunos tienen al menos un concejal, producto de integrar una alianza. Uno de los casos más exitosos de jugar en soledad es Sembrar, el partido de Rivadavia que llevó a Ricardo Mansur a la intendencia y a un grupo de concejales a ocupar sus bancas.

Hay dos partidos municipales que están tramitando la personería para competir en las elecciones que definen concejales. El cuándo, dependerá de la decisión de Alfredo Cornejo sobre unificar o no con el cronograma nacional. Débora Quiroga, la presidenta del Concejo Deliberante de Santa Rosa está tramitando “Ahora Santarrosinos” y José Merlo hace lo propio con “Vientos de Cambio” para Las Heras.

Los conocedores de ese mundillo administrativo y de armados departamentales, reconocen que si bien hay exigencias por las leyes vigentes, hay mayor comprensión. Los partidos municipales se esfuerzan mucho para llegar a lograr un triunfo, aunque esto implique obtener una sola banca en algún Concejo Deliberante. “El peor castigo, ya se los da la realidad”, resumió una fuente consultada.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/politica/mas-de-20-partidos-se-anotan-en-mendoza-para-competir-en-las-elecciones/