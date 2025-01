La selección argentina Sub 20 empató 1-1 con Colombia en el Sudamericano

El gol del Diablito Echeverri para el empate de Argentina ante Colombia

Luego de su aplastante victoria 6-0 ante Brasil en el debut del Sudamericano Sub 20, la selección argentina de Diego Placente empató 1-1 ante Colombia en la segunda fecha de la fase de grupos.

El conjunto cafetero comenzó ganando el cotejo gracias a una gran definición de Oscar Perea, a los 32 minutos del primer tiempo, pero rápidamente niveló las acciones el Diablito Claudio Echeverri, con una definición cruzada.

En un encuentro disputado en el estadio Polideportivo Misael Delgado de Venezuela, la primera ocasión de riesgo fue para Colombia con una corrida del delantero Perea, quien llegó solo al área tras una pérdida en ataque de Argentina. El atacante colombiano no pudo convertir porque cuando se disponía a disparar al arco, un cruce fenomenal de Tobías Ramírez salvó el arco defendido por Santino Barbi.

A los 32 minutos, fue el mismo Perea el que marcó el primer gol del encuentro. El número 10 de la selección cafetera trasladó la pelota sobre el sector izquierdo y sacó un remate cruzado que no pudo contener Barbi.

Sin embargo, la alegría colombiana no duró mucho debido a que el Diablito Echeverri empató el encuentro, tras una gran jugada de Santino Andino. El jugador del Manchester City y capitán del equipo nacional colocó la pelota sobre el segundo palo defendido por Jordan García con un zurdazo cruzado.

La Selección pudo haber sufrido un segundo tanto de Perea, pero el jugador – y estrella del equipo- no pudo concretar una clara ocasión sobre el sector izquierdo debido a que su remate se estrelló en el palo. La respuesta albiceleste llegó nuevamente de la mano de Echeverri, pero el ex jugador de River no pudo superar la humanidad del arquero colombiano cuando quedó de cara al gol.

En el segundo tiempo, el encuentro se tornó más friccionado y Colombia estuvo muy cerca de llevarse la victoria, pero se topó con una enorme actuación del arquero de Talleres, Santino Barbi. El 1 le ahogó el grito sagrado en dos oportunidades a los cafeteros. A los 81 sacó un tiro libre que iba al ángulo y a los 95 tapó lo que hubiese sido el 2-1 para Colombia.

Los de Placente tuvieron una acción clara tras un cabezazo de Franco Mastantuono que contuvo en dos oportunidades el arquero colombiano García.

Argentina lidera el Grupo B con 4 puntos y volverá a presentarse el martes próximo a las 18, frente a Bolivia, que en primer turno del domingo perdió 2-1 contra Brasil.

