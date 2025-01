Golpe al bolcillo de los contribuyentes: Impuesto Automotor e Inmobiliario, con subas promedio de 150 y 180%

“Los impuestos patrimoniales tienen el gran problema de que cuando la economía no crece, es difícil recaudar sobre un activo sin tener en cuenta el flujo. Es difícil recaudarle a una familia o a una empresa por un auto o por un inmueble cuando la facturación no acompaña el valor de esos activos o cuando el salario no acompaña el valor de esos activos”, fundamentó Fayad.