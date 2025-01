El Gobierno de Mendoza licita una obra clave para la modernización del riego en el Sur provincial

La obra, que se desarrollará en San Rafael, cuenta con un presupuesto oficial de $23.424.000.000 y un plazo de ejecución estimado de 24 meses.

Este martes, el Gobernador participó en la apertura de sobres de la licitación para la obra “Revestimiento y modernización parcial del sistema de riego Canal Matriz Perrone-Cuenca del Río Atuel”, financiada a través del Fondo del Resarcimiento. Este proyecto busca optimizar la gestión del recurso hídrico en beneficio de la actividad agrícola de la región. Hubo seis empresas oferentes para la apertura de sobres.

Las empresas que presentaron sus ofertas son Construcciones del Oeste; la UT Brizuela y Villafañe SRL, Ayfra SRL y Constructora San José SRL; Cartellone Construcciones; UT Grim SA, Obras Andinas SA y Hugo del Carmen Ojeda SA; UT Coorporación del Sur SA, Dafré Obras Civiles SA y José J. Chediack SAICA.

En el acto, además estuvieron presentes la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, y el consejero del Departamento General de Irrigación, representando a los regentes del río Tunuyán Superior, Omar Sorroche.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $23.424.000.000 y un plazo de ejecución estimado de 24 meses. El proyecto, que se desarrollará en San Rafael, incluye la impermeabilización de 40 kilómetros del canal y la construcción de un reservorio con capacidad de 70.000 metros cúbicos para riego a demanda. Estas mejoras permitirán beneficiar a 250 productores y optimizar el riego de 5.333 hectáreas de cultivos.

El Gobernador habló sobre el análisis de ofertas para estas obras, y afirmó: “Hemos querido estar presentes en este acto formal de apertura de sobres y análisis de las ofertas para poner en valor la inversión que está haciendo el Estado provincial en muchas obras de agua, de optimización de este servicio para el riego, para la producción, para la agricultura pero también optimización de agua para el consumo para otras industrias”.

Cornejo volvió a hacer hincapié en la importancia de que el dinero del Fondo del Resarcimiento sea destinado a proyectos de infraestructura de la provincia y sobre la buena utilización de estos recursos. “Todos sabemos que vivimos con un estrés hídrico permanente, cambio climático mediante, que se materializa en muchísimos de los hechos ocurridos todo el tiempo, con tormentas y demás. Tenemos menos agua, pero no hay que alarmarse si usamos bien los recursos”, reflexionó.

El mandatario resaltó que este tipo de obras son las que Mendoza necesita para mantener su producción y habló que el año pasado la Provincia no detuvo la inversión pública. “En Mendoza, en el 2024 no detuvimos la obra pública. Tampoco en Irrigación, con quien trabajamos de forma conjunta en muchos de estos proyectos. En el 2025 vamos a tener una inversión de obra pública con el resarcimiento y presupuesto, y del propio presupuesto provincial, que va a ir muy por encima de los últimos años. Esto marca un logro de la administración provincial. Si bien hemos tenido menor recaudación, no dejamos de cumplir nuestras obligaciones, las de cubrir servicios básicos del Estado sin detener la obra pública. Hemos llegado en equilibrio a fin de año y sin parar las obras de infraestructura. Esperamos que el 2025 sea un mejor año, no solo para la obra sino para la economía en particular de Mendoza, y creemos que así lo será”.

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial explicó los pasos a seguir. “Hay una buena concurrencia de ofertas y esperamos que el proceso sea rápido en su evaluación y que se pueda comenzar lo antes posible. Ahora se analizan, obviamente, las ofertas legales y económicas de cada una de las empresas, sus antecedentes específicos, es decir todo lo que se ha pedido en el pliego. Las comisiones de evaluación de cada uno de los organismos después dictaminan o sugieren su adjudicación definitiva”.

Badui también resaltó la inversión pública que va a realizar Mendoza este año. “Como dijo el Gobernador, el presupuesto 2025 es histórico en cuanto al porcentaje que ocupa la inversión pública, el 12% del presupuesto, eso, sin considerar las obras del resarcimiento. Dentro de eso, el perfil de obras está muy enfocado en escuelas, centros de salud y comisarías. Por otro lado, con respecto al financiamiento del resarcimiento, lo que ha dicho el Gobernador, irá a obras de infraestructura económica, básicamente todo lo que hace a lo vial y al agua, tanto al agua potable, al saneamiento y al agua con fines productivos como son las obras de Irrigación”.

A su turno, el representante de Irrigación destacó la importancia de esta obra. “Es muy importante tanto para la región como para la provincia y en un contexto, como bien lo explicaba el Gobernador, todo lo que implica el cambio climático y este buen uso de estos recursos que son del resarcimiento y que tiene que ver con cómo hacemos para que beneficie a la mayor cantidad de la gente que se ha visto de alguna forma damnificada en el pasado y cómo se va a haber beneficiado en el futuro. Entonces, creo que esto le va a llegar a toda la población. Y esta obra, si bien es del Sur, es el principio de todas las obras que se van a estar distribuidas en el resto de la provincia”.

Avances financiados por el Fondo del Resarcimiento

El Fondo del Resarcimiento, creado mediante el Decreto 2070/2024, ha permitido avanzar con nueve obras prioritarias en la provincia. De ellas, ocho se encuentran actualmente en proceso de evaluación de ofertas, mientras que una obra será relanzada.

Entre las iniciativas financiadas, se destacan:

RP 153 Tramo I: Las Catitas – Ñacuñán.

RP 153 Tramo II: Ñacuñán – Monte Comán.

RP 171 Monte Comán – General Alvear.

Optimización del sistema de distribución del Gran Mendoza: Terraza Las Cañas – Guaymallén.

Ampliación y refuncionalización del establecimiento depurador de General Alvear.

Sistema de provisión de agua potable y recolección de líquidos cloacales: Cuenca ex autódromo Los Barrancos (a ser relanzada).

Colectora Cloacal Máxima Tirasso.

Colectora Cloacal Junín.

Se volverá a llamar para el sistema de provisión de agua potable y recolección de líquidos cloacales Cuenca, ex autódromo Los Barrancos en Godoy Cuz. Aún no hay fecha y se ajustará según el presupuesto.

La próxima apertura de sobres también está destinada a obras de irrigación, como la “Modernización de la distribución del canal Bombal” (Cuenca del Diamante), programada para el 28 de enero.

Además, a fines de este mes se realizarán los llamados a licitación de dos proyectos a cargo del Municipio de Luján de Cuyo:

Optimización del Sistema de Agua Potable Cuenca Vistalba: Ampliación de la planta potabilizadora Santa Elena.

Micromedición de agua potable en varios distritos: Cuenca Carrodilla, Mayor Drummond, Ciudad y Vistalba.