Dólar: el tibio impacto de exhibir los precios y la adecuación de los comercios

La dolarización de la economía fue uno de los caballitos de batalla de la campaña del actual presidente Javier Milei y, luego de un año en que se revaluó como pocas veces el peso argentino, se permite exhibir los precios en dólares. La semana pasada, la Secretaría de Industria y Comercio modificó el sistema de exhibición de precios mediante la Resolución 4/2025. A partir de esta normativa, los valores de bienes y servicios podrán exhibirse en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras, además de pesos argentinos. En todos los casos, deberá indicarse el importe total y final que deba abonar el consumidor así como el parcial con y sin IVA.

Esta noticia fue bien recibida por la comunidad empresaria en general en el contexto de que otorgaría mayor libertad para manejarse con las distintas monedas. Dentro de la misma resolución se encuentra otro requerimiento complementario con podría ser un dolor de cabeza para los comerciantes y que deberá hacerse efectivo a partir de abril. Se trata de que desde entonces, el ticket deberá discriminar el precio del producto y sus correspondientes impuestos. Aunque hay tiempo para adecuarse, se trata de una inversión que todos deben llevar adelante. Más allá de las complicaciones, hay coincidencia de que realizar esta discriminación de gastos es un punto a favor de la información del consumidor.

Sin embargo, al menos este año y en el corto o mediano plazo, la normativa de publicar los precios en dólares no tendrá un impacto inmediato en las transacciones habituales. Entre otros puntos debido a que es una práctica que ya se realiza en diversos ámbitos. El economista de la consultora Evaluecon, José Vargas, señaló que la nueva medida no tendrá un impacto significativo en el corto plazo. Y recordó que hay mercados en donde esto ya se hace como los de inmuebles, vehículos, tecnología y paquetes turísticos.

Rubén David, gerente del mayorista Oscar David, relató que su empresa recibe dólares al momento del cobro, pero que es mínimo el movimiento en este sentido ya que las personas lo guardan para ahorro. “Todos los días vemos la cotización del MEP que hoy está en torno a los $1.200 y hemos tenido transacciones, pero lo cierto es que han sido ínfimas”, sumó el empresario. Observó que en general los dólares se destinan a la compra de vehículos o viviendas y que pocos los gastan en comprar productos de consumo diario. En este sentido, muchos de los que han pagado con dólares han utilizado billetes de baja denominación (uno, diez) que están rayados o en malas condiciones con el fin de sacárselos de encima.

La discriminación de precios

El economista José Vargas observó que en los rubros de consumo habitual la posibilidad de exhibir los precios en dólares no tendrá un impacto significativo. “En productos de supermercado, despensa, calzado o indumentaria no cambiará mucho la situación”, precisó Vargas. Aclaró, no obstante, que dicha práctica podría ser beneficiosa para que los turistas extranjeros visualicen el precio de una forma más rápida y sencilla. La resolución publicada por el Ministerio de Economía también abarca la adecuación de los comercios a mostrar sus valores con IVA y sin él. Esto, además de realizar la correspondiente discriminación en el ticket así como el costo financiero total en caso de que se pueda adquirir en cuotas.

En este marco, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME) avaló la normativa en pos de una mayor transparencia con relación a los precios. Desde el sector empresario en general se pide desde hace tiempo una suerte de alivio fiscal para poder competir en igualdad de condiciones frente a los productos que ya comenzaron a ingresar de otros países. Por este motivo, estimaron que diferenciar cuál es el precio sin IVA y con dicho impuesto servirá para tener más claro qué parte del valor no es solo “culpa” del vendedor o fabricante. Hay que tener en cuenta que aquí se dejan de lado otros impuestos que también inciden en los costos como los provinciales y diversas tasas municipales.

La resolución de exhibir precios en todos sus formatos y transmitirlo al ticket es bienvenida en general, pero tiene sus complicaciones en particular. Rubén David comentó que han comenzado a adaptar su sistema para abril, pero que no será sencillo colocar en una sola etiqueta el precio en pesos, dólares, con IVA, sin IVA y el CFT. En los comercios con diversas cantidades y variedades de productos será un desafío y siempre con la apuesta de que la inflación sea mínima ya que, de lo contrario, será muy difícil mantener los carteles al día.

