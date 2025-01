Con Patricia Bullrich como gestora, el Gobierno acerca posiciones con Mendoza en clave electoral

“Karina Milei quiere que los gobernadores aliados conserven la gobernabilidad”, confesó Hebe Casado, en diálogo con Infobae, tras la reunión que tuvo con la secretaria general de la Presidencia. La visita de la vicegobernadora de Mendoza a la Casa Rosada fue gestionada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y avalada por el gobernador Alfredo Cornejo. Aunque no hubo definiciones concretas sobre el armado de listas – la provincia pone en juego 5 bancas en la Cámara de Diputados- la foto representó el primer gesto concreto para uno de los dirigentes radicales que en varias ocasiones llamó a armar una alianza con La Libertad Avanza.

En sus redes sociales, Casado relató que con la hermana de Javier Milei conversaron sobre “la importancia de la batalla cultural en este cambio profundo que está haciendo” el Presidente. “Hablamos de los temas que venimos trabajando junto a Nación como minería, privatizaciones, hidrocarburos, conectividad, seguridad, entre otros. Karina reconoce al gobierno provincial como un aliado de la gestión”, agregó.

Casado llegó a la fórmula de la Gobernación de Mendoza gracias al vínculo de Bullrich con Cornejo. Ambos integraban el "ala dura" de Juntos por el Cambio. De hecho, al dirigente radical lo señalaron – junto con Gustavo Valdés, de Corrientes- como los gestores del Grupo Malbec, por aquella foto en la Fiesta de la Vendimia, donde un sector de la UCR se mostró a favor de la actual ministra de Seguridad en la interna con Horacio Rodríguez Larreta por la candidatura presidencial.

Desde su regreso a la presidencia del PRO, Mauricio Macri buscó “limpiar” a su partido de toda alianza con el radicalismo en todas las provincias del país. Mendoza no fue la excepción. Es por eso que apoyó a Gabriel Pradines en la interna partidaria local para arrebatarle el cargo a Hebe Casado. Para esa contienda, la vicegobernadora contó con el apoyo de Bullrich y el propio Cornejo pero no fue suficiente.

Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés son los gobernadores enfrentados a las autoridades del Comité Nacional de la UCR, quienes se alinearon con el ala dura de Juntos por el Cambio durante la campaña electoral Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés son los gobernadores enfrentados a las autoridades del Comité Nacional de la UCR, quienes se alinearon con el ala dura de Juntos por el Cambio durante la campaña electoral

“Te tenés que juntar con Karina”, le sugirió Bullrich a Casado. Durante el encuentro, según pudo reconstruir este medio, no se habló del armado de listas pero sí de la necesidad de que los gobernadores aliados “conserven la gobernabilidad” y de la necesidad de “ir contra el kirchnerismo”. Cornejo entiende que todavía falta para la instancia de negociaciones electorales pero sí tiene en claro un punto central para cualquier tipo de armado: el votante de la UCR y del PRO simpatizan con la ideas de La Libertad Avanza.

De hecho, durante una entrevista que brindó en diciembre del año pasado al Canal 7 local, el gobernador expresó: “El Gobierno de Cambio Mendoza tiene muchísimas coincidencias con el gobierno nacional. No estaría mal si fuesen juntos, pero por convicción no habría que forzar una cosa que no tenga convicción”.

En las elecciones presidenciales del año pasado, Mendoza fue una de las provincias donde Milei obtuvo los mayores porcentajes de votos. Es por eso que Cornejo se encargó de perfilarse como un opositor “dialoguista”. De hecho, fue uno de los primeros que logró la aprobación en la Legislatura de la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una medida que impulsó el gobierno nacional. Su rol también fue clave en el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso.

Javier Milei junto a los cinco gobernadores de la UCR Javier Milei junto a los cinco gobernadores de la UCR

En los últimos días, el gobernador mendocino compartió mensajes en sus redes sociales con dos destinatarios importantes dentro del Gabinete nacional: Sandra Pettovello y Luis Caputo. Con la ministra de Capital Humano celebró la generación de empleo privado en su provincia y con el de Economía la importancia de “no negociar la ortodoxia fiscal”.

La foto de Karina Milei con Casado no sólo representa un mensaje para el PRO, que por estos días intenta hacer pie ante las pocas certezas de La Libertad Avanza parar armar una lista, sino también para la UCR. Cornejo siente que el tiempo le dio la razón. Junto con Valdés unieron fuerzas luego de perder la interna contra Martín Lousteau por la presidencia del Comité Nacional y, desde entonces, se hicieron fuertes con el resto de los gobernadores y una parte importante de los bloques en el Congreso.

“Hoy las autoridades partidarias hablan por oferta y no por la demanda”, reflexionan en Mendoza sobre el rol que cumplen las autoridades partidarias. Creen que desde el Comité Nacional bajan un mensaje que no representa hoy al electorado radical y menos aún a las necesidades provinciales.

