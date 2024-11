Una mateada bilingüe francés-español el próximo jueves

El jueves próximo en Mendoza tendremos la oportunidad de aprender desde París y de la mano de una sommelière de mate argentina, el ritual del mate, sus propiedades y beneficios. Lo original de la actividad reside en que será hablada en francés y traducida simultánea al español.

-¿Cómo te presentarías?

-Soy Carolina Vincenzoni, argentina y hace 24 años me instalé en Francia. Fundé mi empresa “Signos”, de la cual soy directora y continúa siendo hasta hoy una aventura apasionante. Me he especializado como sommelière de Yerba mate, un rol que me permite profundizar en la cultura de esta icónica infusión argentina. Además, soy la Presidente de la “École Française du Maté” en París. Comparto mis conocimientos a través de capacitaciones y conferencias dirigidas a profesionales del té y del mate.

-¿Cuándo nace esta École?

-La Escuela Francesa del Mate nació en 2021 a partir de la amistad entre argentinas radicadas en Francia, con el mate como hilo conductor de nuestro encuentro. Como asociación sin fines de lucro, fue creada con la intención de revalorizar el mate y fortalecer el lazo cultural entre Argentina y Francia. El mate es más que una bebida; nos identifica y conecta, sin importar dónde estemos. La asociación está dirigida por mí y me acompañan dos argentinos más: Alejandra Bellini como tesorera y Franco Masucci que está a cargo de la comunicación. Juntos, trabajamos para difundir la cultura del mate y sus valores en Francia, promoviendo el encuentro y el intercambio cultural.

-¿Cuáles son los objetivos?

-La Escuela Francesa del Mate (EFM) tiene como objetivo sensibilizar, informar y capacitar al público “amateur”, e impulsar la investigación y la publicación de artículos científicos. Además, buscamos acompañar y apoyar a los profesionales del mate en Francia en su crecimiento y conocimiento de esta tradición.

La pedagogía es el eje principal de nuestro desarrollo, por lo que organizamos conferencias, talleres, degustaciones y clases magistrales. Estas actividades están diseñadas no solo para transmitir conocimientos, sino también para promover el intercambio cultural y crear un espacio de aprendizaje colectivo en torno al mate. Ustedes en Mendoza tendrán muy pronto la ocasión de participar junto a mí en una de esas clases.

“Clase a alumnos de la Escuela Cordon Bleu”

-¿Qué opinan los franceses del mate?

-El mate es una bebida aún poco conocida para muchos de ellos. En general, los franceses descubren el mate a través de algún amigo o amiga argentina, o tras haber viajado a nuestro país, donde les llama la atención no solo el sabor, sino también su ritual de preparación y el sentido de compartir que lo acompaña.

Aunque se percibe como una bebida típicamente argentina, muchos franceses reconocen sus beneficios para la salud. Su popularidad en Francia ha crecido en los últimos años, especialmente entre quienes buscan alternativas naturales para obtener energía o mejorar la concentración.

Sin embargo, el mate sigue siendo mayormente consumido por la comunidad argentina que reside acá. Aun así, la reciente popularidad de la selección argentina en el Mundial ha impulsado un interés nuevo por esta bebida. Ver a los campeones del mundo tomar mate ha generado curiosidad en la prensa y entre los aficionados. Esta bebida es ahora asociada con el mundo del deporte y es vista como una bebida energizante y revitalizante.

-¿Dónde es más popular?

-En cuanto a su consumo en Francia, no existen regiones donde sea particularmente más popular, pero las grandes ciudades, como París, tienen mayor concentración de comunidades latinoamericanas y tiendas especializadas, lo que facilita su disponibilidad. De todas maneras, el mate está presente en ciertos círculos urbanos y entre personas que buscan experimentar nuevas culturas y hábitos saludables.

-¿Qué sucede generalmente con los franceses al probarlo?

-Las experiencias pueden ser variadas, pero las más significativas son bastante similares. Muchas personas que probaron el mate, dijeron rápidamente que no les gustó debido a su sabor amargo o a su intenso gusto a hojas frescas. Pero terminan apreciándolo después de participar en una mateada guiada y en una degustación segmentada. Para nosotros, es una verdadera satisfacción ver cómo, al comprender mejor su sabor y ritual, logran disfrutarlo.

-¿Cuál es su recepción en las escuelas con niños?

La École Française du Maté (EFM) fue invitada por la Escuela Argentina de París, a dar cursos a sus alumnos. Quienes asisten a esa particular institución, son hijos de argentinos o de parejas mixtas que desean que sus descendientes conozcan y preserven las tradiciones argentinas. En este marco, la EFM ha organizado mateadas para niños, en las que se abordaron desde la leyenda del mate hasta la técnica de cebarlo. Las actividades han sido un éxito, ya que se desarrollaron de manera lúdica y pedagógica. A partir de esta experiencia, estamos trabajando en el desarrollo de un proyecto pedagógico anual en colaboración con todo el equipo educativo de la escuela.

“Mateada en la Escuela Argentina en París”

-¿Cuál es el principal evento anual de la EFM?

-Siguiendo el objetivo de sensibilizar y dar a conocer nuestra bebida tradicional argentina, la École Française du Maté organiza desde 2021 una jornada dedicada a valorizar esta infusión. El “Festival du Maté” ofrece un día completo de talleres interactivos, degustaciones, conferencias, clases magistrales y exposiciones, acercando a los participantes a la cultura de esta bebida de manera dinámica y educativa.

Este evento se realiza con el apoyo de la Embajada de Argentina en Francia, que nos facilita sus instalaciones en forma excepcional, brindando un marco único para la celebración. Cabe destacar que nuestra Embajada abre sus puertas al público solo dos veces al año y nos honrará nuevamente el próximo 29 de noviembre al albergarnos.

Cada año, el festival atrae a más de 120 visitantes, incluyendo aficionados, profesionales, patrocinadores, expositores y periodistas, quienes contribuyen a consolidar este evento como un espacio de interés cultural en Francia. Gracias a esta acogida, el “Festival du Maté” se ha convertido en una cita anual que fomenta el conocimiento y la apreciación de la tradición del mate en el público francés.

– El año pasado recibiste un reconocimiento de la Embajada argentina en París ¿En qué consistió?

-Sí, tuve el honor de ser distinguida con la “Marca País” por mi labor como sommelière de yerba mate. La Marca País es una herramienta de promoción de la República Argentina que tiene como objetivos el posicionamiento internacional y la promoción del turismo, la cultura, el deporte, el talento argentino, las exportaciones y el fomento de la inversión extranjera directa. Fue establecida el 15 de julio de 2021 por medio del Decreto 460/2021, producto de un proceso en el que intervinieron profesionales de diversas disciplinas y que culminó con una exitosa votación ciudadana.

-¿Proyectos futuros?

Nuestro proyecto para 2025 es «El mate en la escuela». Esta iniciativa consiste en crear un módulo de aprendizaje en español para estudiantes de primaria y secundaria en Francia que cursan nuestra lengua madre como lengua extranjera. El módulo pedagógico será desarrollado en colaboración con los docentes, de manera que se adapte a los programas de cada institución. Incluiremos contenidos multidisciplinarios para enriquecer la enseñanza, integrando temas de historia, geografía y salud, junto con la ceremonia del mate y sus beneficios. A través de esta experiencia, los alumnos no solo aprenderán vocabulario y cultura, sino que descubrirán también el significado de nuestra bebida como símbolo de identidad y encuentro.

-¿Qué vamos a aprender en Mendoza el próximo Jueves 21?

-El jueves 21 de noviembre ofreceré una clase muy didáctica en francés, con traducción simultánea al español. Esta actividad será en la Alianza Francesa de Mendoza a las 18,30 horas y fue planeada y organizada por la Profesora Alejandra Cicchitti. Les comentaré sobre el ritual de la preparación del mate, sus orígenes guaraníes y los beneficios que la neurociencia ha identificado en su consumo. Descubriremos que no es solo una bebida que tomamos por tradición, sino una experiencia enriquecedora en muchos sentidos. El público podrá apreciarlo desde una nueva perspectiva con anécdotas, consejos y algunos secretos para que disfrutar del mate se convierta en una verdadera experiencia gustativa.

Además, la yerbatera Hoja Verde, desde Misiones, ha enviado una carga con sobres que contienen una de sus tres variedades de yerba mate para que los asistentes puedan preparar sus propios mates durante mi clase. Pasaremos un buen momento “en línea” (yo estaré transmitiendo desde París) y los presentes podrán acompañar nuestra bebida nacional con ricas especialidades mendocinas, aprendiendo o rememorando un poco de francés, que repito, será traducido en forma simultánea para todos.

Les dejo el enlace para su inscripción. Los espero el próximo jueves. Au revoir.

https://afmendoza.extranet- aec.com/events/detail/61#/

Gentileza:

Alejandra Cicchitti