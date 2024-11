Sin frenos, la deuda pública de Argentina superó los US$ 460.000 millones: por qué sigue subiendo

La deuda pública nacional registró un nuevo aumento en octubre, superando los US$ 460.000 millones. El incremento fue impulsado principalmente por la variación de la deuda ajustada por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia). También por los efectos del tipo de cambio y la capitalización de bonos del canje, préstamos garantizados, bocones, Lecap y otros instrumentos financieros.

Según datos de la Secretaría de Finanzas, el incremento de octubre fue equivalente a US$ 2.505 millones, informó Noticias Argentinas. El resultado refleja una disminución de los compromisos en moneda extranjera por US$ 1.069 millones, pero un aumento de las obligaciones en pesos por US$ 3.574 millones, en su equivalente en dólares.

La deuda ajustable por CER aumentó en el equivalente a US$ 2.348 millones, la capitalización de bonos y Lecap otros US$ 2.771 millones, compensados en parte por efecto del aumento del dólar oficial sobre el resto de la deuda en pesos.

En el décimo mes del año, la deuda bruta ascendió a un monto total equivalente a US$ 462.553 millones, de los cuales US$ 460.092 millones se encuentra en situación de pago normal. Así, en lo que va del año, subió de US$ 370.673 millones en diciembre 2023 al récord de US$ 462.553 millones a fin de octubre.

Representa un incremento del equivalente a US$ 91.880 millones. La deuda pública nacional no incluye la del Banco Central ni de las Provincias y Municipios.

Qué indicó el informe del Banco Central

Por su parte, el Banco Central informó que en octubre las reservas internacionales crecieron en US$ 1.446 millones “por el aumento de la cuenta corriente de las entidades financieras en el BCRA, dado el fuerte crecimiento de los depósitos en moneda extranjera, y por la compra neta de divisas al sector privado. Estos efectos fueron parcialmente compensados por la cancelación de deuda en moneda extranjera del Gobierno Nacional y el pago neto a organismos internacionales”.

El Informe de Finanzas destaca que “en octubre, la Administración Central realizó pagos de deuda pública por un total equivalente a US$ 8.203 millones, de los cuales el 83% se efectuó en moneda nacional y el 17% en moneda extranjera. Del monto total, US$ 6.850 millones se destinaron al pago de capital y US$ 1.353 millones al pago de intereses”.

Banco Central.

A su vez, el 45% de la deuda en situación de pago normal está contraída en pesos y el 55% restante en moneda extranjera. Y el 81,4% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, el 16,9% a obligaciones con Acreedores Externos Oficiales, el 0.9% corresponde a Adelantos Transitorios y el 0,8% restante a otros instrumento, detalla el informe oficial.

El saldo de la deuda ajustable por CER creció de US$ 46.143 millones en diciembre de 2023 a US$ 128.258 millones en octubre de 2024.

Tras la fuerte licuación por la devaluación de diciembre, en los meses siguientes la deuda en pesos pegó un salto por la emisión y colocación de nuevos títulos y la variación de los bonos y títulos ajustables por CER (inflación) o dollar linked.

En mayo se agregó la fuerte emisión de las Lecap (Letra de Capitalización del Tesoro) que Economía utilizó para absorber parte del pasivo del Banco Central y en julio pegó un nuevo salto por la emisión de Letras del Tesoro y la Capitalización de Bonos del Canje, Préstamos Garantizados, Pagaré Banco Nación, Bocones y otros títulos. Este proceso culminó en julio agregando nuevos compromisos al Tesoro Nacional.

La deuda con los organismos internacionales asciende a US$ 74.123 millones, de los cuales US$ 41.412 millones son con el FMI, que se mantiene en valores similares al préstamo original de 2018. En tanto, se llevan pagados al FMI intereses por más de US$ 11.500 millones.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/economia/sin-frenos-la-deuda-publica-de-argentina-supero-los-us-460000-millones-por-que-sigue-subiendo/