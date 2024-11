Se vino la temporada 2024 de Vino el Cine – Po:. Alejandra Cicchitti

-¿Cómo has percibido el crecimiento del evento?

-¿En qué consiste la experiencia?

-Me encanta pensar en la experiencia de una forma completa. No se trata solo de ir a ver una película, en realidad el film es una hermosa excusa y no considero que sea lo central de la vivencia. La gente es convocada con antelación, suele llegar a las 20 horas, una hora antes de la función, para poder disfrutar de los hermosos paisajes de la bodega anfitriona. Durante ese tiempo, los asistentes beben una copa del vino de la casa de cortesía, recorren la bodega, comen algo rico y van reservando su asiento. Recomendamos siempre puntualidad en la concurrencia para iniciar la película a las 21 horas, cuando baja el sol. Se enciende entonces una enorme pantalla y entonces todo está listo para disfrutar de la magia del cine.

-¿En qué consiste este cine “solidario”?

– A lo largo de las 13 temporadas hemos trabajado para destinar ayuda a diferentes entidades como el Banco de Alimentos, FUNDAVITA, la Cooperadora del Hospital Notti y otras instituciones más. Las bodegas y el público saben que además de vivir una hermosa experiencia, están contribuyendo con una buena causa.

-¿Qué bodegas integrarán esta edición octubre-diciembre 2024?

-Este año participan: Krontiras, Weinert, Doña Paula, Casa Agostino, Huarpe Riglos, Penedo Borges, Pascual Toso, Viamonte, Los Haroldos, Finca Savina, Tempus Alba, Bodegas Caro, Finca Minimal, Bodega A16, Dante Robino, Susana Balbo wines, Bodega Piccolo Banfi, Fincha Flichman, Casa Vigil, Alta Vista wines, Terrazas de los Andes, Bodega Foster Lorca, Alpamanta y Chandon.

-¿Se ha extendido a otros lugares?

-Este año decidimos ampliar nuestro ciclo más allá de las fronteras mendocinas. Anteriormente lo habíamos llevado algunas veces a Cafayate en Salta, al distrito del vino en Buenos Aires, a Costa y Pampa de Trapiche en Mar del Plata. A principios de 2024 nos fuimos a Uruguay y tuvimos una hermosa recepción y experiencia con 4 funciones realizadas en el hermano país. Ya está prevista una temporada 2025 que nos llena de orgullo.

-¿Dónde puede consultarse la programación?

-La programación y todas las novedades pueden consultarse a través del Instagram @vinoelcinemendoza. Las entradas pueden adquirirse en internet: https://www.entradaweb.com.ar/ eventos?group=266

