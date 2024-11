Presupuesto: la Rosada se mantiene intransigente con los pedidos de los gobernadores aliados y se estancan las negociaciones

Desde la Casa Rosada les hicieron llegar mensajes a varios mandatarios respecto de que si no quieren aprobar el proyecto de presupuesto, “no lo hagan; se seguirá reconduciendo el que está. El Presidente no tiene problemas en hacerlo”. Una suerte de “ninguneo” y, a la vez, de presión respecto de que el costo político de que no salga, será de los gobernadores.