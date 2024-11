Los partidos políticos chocan sobre las medidas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología

Convocados por el centro de estudios Ágora , técnicos y expertos en el área de la ciencia y tecnología debatieron sobre si existe o no consenso en las políticas sobre esas materias y los desafíos que tendrà el proximo gobierno.

El think tank fue creado y presidido por, el ahora eventual ministro de Economía en caso que triunfe ely ahora está a cargo del también economista

Moreno comenzó su presentación partiendo de la idea que “la construcción de la continuidad de las políticas públicas en estos últimos 20 años que dio lugar a la consolidación de varios instrumentos y también la generación de un ecosistema de decisiones y actores interrelacionados”.

Sin embargo, también se visibilizó el problema que hay en Uruguay a nivel de crecimiento. “El sector necesita crecer de forma significativa para poder aportar al desarrollo social y productivo del país”, analizó.

En esa misma línea y según lo expresado en el documento, Moreno avanzó en el diagnostico de que “Uruguay presenta problemas de crecimiento y articulación con el sistema económico”. También se ve como un gran problema el tema de la superposición, la definición y la peculiaridad acerca de los índices y superfunciones de muchos órganos en materia de ciencia y tecnología e innovación. En particular, todo lo que es la superposición innovativa y la definición de índices”, dijo.

La investigadora del Instituto Pasteur y docente de la Facultad de Ciencias señaló también que la inversión es otro de los temas prioritarios. Uruguay, al día de hoy, invierte a nivel público un 0,33% del PBI y un poco más se invierte de lo privado. El otro problema que presenta es que más del 50% de la inversión es pública y esto es un problema siendo ANI, Udelar y Ceibal las instituciones que más aportan a ciencia y desarrollo.

“Hay un bajo número de empresas que innovan y un bajo número de investigadores en algunas áreas”, puntualizó Moreno para luego concluir “todo esto conlleva a que Uruguay está teniendo un problema de crecimiento”.

La discusión de la gobernanza

La definición de qué estructura de gobernanza se le da al sector y de quién depende es otro de los puntos polémicos. “Desde el sistema político hay una idea clara de que es necesario generalizar el sector a lo más alto de la gran gama estatal y esto es un problema que tenemos a día de hoy. En definitiva, no hubo una propuesta unánime y de hecho no hay de cómo debería ser esa gobernanza, pero sí hubo bastante unanimidad en cuanto a qué características debería tener”, señalaron los expertos.

El canciller Omar Paganini, la senadora Silvia Nane, y el presidente de la Academia Nacional de Ciencia, Rafael Radi. Foto: Ágora

“Esta institucionalidad debería estar bien definida y empoderada con sus efectivos roles de producción, promoción, ejecución y evaluación. Debe ser eficiente, ser prioridad a nivel presidencial y tiene que tener presencia a nivel de los máximos niveles del gobierno y debe ser capaz de dirigir, coordinar y articular los esfuerzos en ciencia, tecnología e innovación entre los diversos actores ya sean públicos o privados”, agregaron.

“El próximo gobierno tendrá la responsabilidad de alguna manera de generar una segunda generación de políticas en la materia estableciendo un marco de gobernanza robusto, eficaz, con una nueva institucionalidad capaz de llevar a cabo este proceso y obviamente está acompañado de un aumento presupuestal, de recursos financieros asignados tanto desde el sector privado como desde el sector público”, señala el documento según comentó Moreno.

Sobre los temas de formación y educación en el área también hay propuestas. “Generar un sistema de alta educación de forma de eliminar la precariedad que muchas veces tienen quienes hacemos investigación, generar políticas para cerrar la brecha de género que existe en la academia, incorporar la perspectiva territorial en procesos de formación y localización de recursos humanos de forma de descentralizar todas las otras actividades y tecnologías, y retener el talento y fomentar el retorno de los investigadores que hicieron parte de su investigación o parte de su formación en el exterior para que retornen al país”, se señala.

La respuesta de los partidos políticos

La senadora del Frente Amplio Silvia Nane fue la primera comentarista del documento y comenzó matizando la idea de la existencia de un consenso sobre el presente de la ciencia y tecnología en el Uruguay.

“Hay cuestiones a analizar de la post-pandemia en relación a unas cuantas cosas, no solamente a los temas de innovación, sino también el cambio que hubo en el mundo de trabajo, sobre todo de las empresas tecnológicas, eso de dejar de ir a la oficina y un montón de cosas que no puede haber tenido solamente un impacto individual, seguramente eso tuvo algún impacto perspectivo y eso se tiene que haber notado en alguna de las de los elementos de innovación, porque la innovación en general no se hace de forma individual”, dijo.

La senadora reelecta por el sector de la candidata a la vicepresidencia Carolina Cosse dijo también que “estamos en una cuestión de producción nacional, me parece que ahí hay que entrar un poco más a hincar el diente en la cuestión de la soberanía tecnológica”.

Por su parte, para el canciller Omar Paganini sí hay consenso en algunos temas, que deben destacarse, más allá de la discusión presupuestal. “Hay que pensar más allá de un proyecto de un solo gobierno y es donde pone el ojo correctamente el documento. Donde sí puede haber consenso, porque no es sólo decir: ‘más plata para la ciencia’, porque ahí es donde empieza la discusión. Cuando decimos, ‘¿tenemos instrumentos para que se hagan más startups? Las startups no las vamos a decretar desde un ministerio. Aparecen porque hay, por suerte, gente emprendedora que las está impulsando. Y entonces, ¿cómo las ayudamos más? Y bueno, con fondos para ideas semilla, pero también con una aceleradora, también con tener acceso a infraestructura que no tenga que ser comprada por ellos y también paciencia y acercamiento a los plazos para fomentar el emprendimiento correcto y acercamiento al mundo del capital de riesgo”, expresó el exministro de industria.

“Tenemos laboratorios abiertos en Uruguay, fondos de inversión, aceleradoras, tenemos proyectos que están en camino. Todo arrancó un poco tarde, es cierto. Pero creo que es uno de los focos que habría que fortalecer”, agregó Paganini.

El científico Rafael Radi, presidente de la Academia Nacional de Ciencia y exintegrante del grupo asesor científico honorario del gobierno nacional sobre el Covid-19, instaló su reflexión final en el tema de la confianza. “La idea de confiabilidad hay que crearla desde todos los lugares, de los que hacemos ciencia, sin duda con una mirada muy objetiva del sector político, del sector productivo y social. En mi opinión, los científicos su primer compromiso es con la ciencia y con la evidencia y esa es la mejor forma de practicar los procesos de cambio de plazo y de tener confiabilidad transversal de toda la sociedad”, definió.

El experto finalizó sus conclusiones con una advertencia y recordatorio: “No tenemos que evitar mencionar que hay actores y movimientos políticos y sociales que son anti-ciencia en el siglo XXI, y una vez que se genera la actitud anti-científica, es muy difícil sacar a las personas de esa actitud. Por lo tanto, el camino por el sistema educativo en una actitud de prevención y mitigación de eso que existe, es un problema de nuestros días y puede irrumpir con mucha violencia actualmente”, reflexionó Radi.

Fuente:https://www.ambito.com/uruguay/los-partidos-politicos-chocan-las-medidas-el-desarrollo-la-ciencia-y-la-tecnologia-n6081013