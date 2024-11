Lo que el show se llevó: todos los detalles que dejó la pelea de Jake Paul y Mike Tyson

La primera de ellas es el aspecto económico y de rating. En este apartado se puede confirmar, sin miedo a equivocaciones, que fue todo un éxito: 80 mil personas llenaron el AT&T en Arlington, pagando tickets base de 70 dólares o los exorbitantes 2 millones de dólares por la MVP Owner’s Experience. En total, se calcula una recaudación de 80 millones de la moneda norteamericana sólo por venta de entradas. Además, la transmisión en vivo de Netflix sirvió para llegar a otras 50 millones de personas (cifra mencionada al pasar por los periodistas en el streaming, pero no confirmada oficialmente).

El AT&T de Texas lució repleto para ver el combate entre Paul y Tyson. /Foto: web

Los demás temas a tratar quedan todos bajo una misma reflexión que sintetiza el pensamiento en redes sociales, medios especializados y allegados al deporte: la reputación de un miembro del salón de la fama del boxeo al servicio del show, inclusive en detrimento de su propia humillación. Desde la entrevista previa al combate, que se viralizó debido a que se lo observó sin ropa interior, pasando por el ingreso en solitario al cuadrilátero donde tropezó y casi cae al suelo, y teniendo como corolario la poca movilidad y su actuación en el ring, daba la sensación de que nadie quiso cuidar a Mike Tyson, ni siquiera él mismo.

El ex campeón del mundo terminó el duelo con sólo 18 golpes acertados, en contraposición con los 78 de su joven contricante. Los motivos de la paupérrima actuación no están claros, y las especulaciones danzan entre un mal estado físico del boxeador de 58 años y un supuesto interés económico por no desplegar toda su fuerza y lastimar al mediático. Los jueces, por lógica, fallaron en puntos a favor del Youtuber, que irá al récord profesional de ambos.

Al respecto, el propio Jake Paul confesó luego de la pelea que tuvo la misma sensación que los millones que observaron la contienda: “Quería darle a los fans un espectáculo, pero no quería lastimar a alguien que no necesitaba ser lastimado. Hubo un punto en el que pensé que él realmente no respondía. No sé si está cansado. Lo que sí sé es que se le notaba un poco la edad”, se sinceró ante la prensa.

Jake Paul asesta un golpe sobre el rostro de Mike Tyson, en una pelea de poco vuelo. /Foto: Netflix

Por el lado del joven, que se metió de lleno en el ámbito del boxeo y sueña con construir una carrera, los cuestionamientos sobre la falta de seriedad en sus peleas toca por estas horas su pico máximo. Si quiere ser respetado en serio, en algún momento deberá retarse a sí mismo ante un rival que pueda complicarlo. Las condiciones físicas y la edad lo acompañan.

Fuera de las especulaciones hay una cosa que queda clara. Desde lo económico, el show le sirvió enormemente a ambos, que se hicieron con una bolsa más que envidiable. Mike Tyson ganó 20 millones de dólares (muy cerca de los 30 millones que llegó a cobrar en la cúspide de su carrera), mientras que Jake Paul tuvo ganancias de 40 millones. Por último, es cierto que la suma de dinero y la repercusión a lo largo del mundo son terriblemente tentadoras, pero por el bien del deporte y de las figuras que lo engrandecieron, uno se pregunta: ¿la plata justifica cualquier cosa?

